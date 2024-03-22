أسعار قوالب الكيك تصل حتى مليون ليرة!

بالتزامن مع حلول عيد الأم، شهدت أسعار « قوالب الكيك» في سوريا ارتفاعات غير مسبوقة، مما جعلها تصبح متاحة فقط للأثرياء والأشخاص ذوي الثروات المادية الكبيرة، بينما أصبحت خارج متناول الفئة ذات الدخل المحدود، حيث لا يكفي دخلهم الشهري حتى لشراء "قالب كيك" واحد.



و تبدأ أسعار القوالب من 100 ألف ليرة تكفي لخمسة أشخاص، وتصل حتى نحو مليون ليرة في حال كان طابقين ومحشو بالفواكه وبموديلات معينة.



وهناك قوالب محشوة بالمكسرات تكفي 7 أشخاص، بسعر 200 ألف ليرة، وقوالب محشوة بالشوكولا بسعر 300 ألف ليرة، وتكفي ثمانية أشخاص، أما قوالب أكبر حجما تكفي 15 شخص فسعرها 600 ألف ليرة.



وأكد العديد من اصحاب المحلات، أن الأسعار تختلف حسب طلب الزبون، وفي حال اختار حشوة معينة، وكذلك حسب الموديل، كما أن اسم المحل يلعب دورا كبيرا بتحديد السعر، كما تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى، فقد تكون بأحجام أصغر أو أكبر وكل له سعره.



وأكدوا أن الطلب ضعيف جدا لارتفاع الاسعار، وأغلب الطلب يكون على القوالب "السادة"، بسعر 35 ألف ليرة، وتقوم السيدات بتزيينها.



وأشار الباعة إلى الارتفاع الكبير بالتكاليف لجميع المواد، من سكر وطحين وسمين وفانيلا وخميرة وغاز وكهرباء، مؤكدين أنهم بات يخسرون في عملهم لقلة الطلب.



بدورهم، أكد العديد من المواطنين لموقع "بزنس2بزنس" أن قوالب الكيك لم تعد جزءًا من تفكيرهم منذ زمن بعيد، حيث أصبحت أسعارها مرتفعة بشكل لافت، مشيرين إلى صعوبة تحمل تلك التكاليف في ظل ضيق الحال الاقتصادي الذي يواجهونه.



يذكر أنه في العام الماضي، 2023، كان سعر قالب كيك يكفي لخمسة أشخاص 45 ألف ليرة، وسعر قالب كيك يكفي 18 أشخاص 90 ألف ليرة سورية، وسعر القالب المحشي لعشرة أشخاص 70 ألف ليرة، وقالب يكفي 15 شخص بسعر 120 ألف ليرة.

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