مقتل امرأة سورية طعناً على يد زوجها في هولندا

أقدم لاجئ سوري في هولندا، السبت، على قتل زوجته في الشارع أمام منزلها وعلى مرأى أطفالها الذين حاولوا التدخل لإنقاذها، وفق ما ذكرته وسائل إعلام هولندية.

وذكرت وسائل إعلام هولندية، أن امرأة سورية (35 عاماً) قتلت في الشارع أمام منزلها في بلدية “ميرلو” شمال برابانت بعد تعرضها للطعن.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به وهو زوج المرأة السورية، ويبلغ من العمر 49 عاماً وكان يعيش معها في نفس المنزل.

ويعيش في المنزل خمسة من أبناء العائلة تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و20 عاماً، وأصيب عدد منهم بإصابات طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وكانت الشرطة تلقت بلاغاً عن حادث عنيف قبل الساعة السادسة من مساء يوم السبت، وعندما وصلت الشرطة إلى منزل الأسرة، كانت المرأة توفيت.

يذكر أنه عدد اللاجئين السوريين في هولندا يقدر بأكثر من مئة وخمسين ألفا حصل الكثير منهم على الجنسية الهولندية فيما ينتظر البقية الحصول عليها بعد استيفاء الشروط اللازمة.

وكانت قتلت امرأة سورية، أم لخمسة أطفال، بداية الشهر الجاري، على يد زوجها في منطقة “ليام درايف” الكندية، وذلك بعدما اشتكت للشرطة قبل بضعة أشهر من سوء معاملة زوجها لها.