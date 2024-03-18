الأمن الجنائي يلقي القبض على 3 أشخاص قاموا بطعن المغدور (نبيل) مما أدى لوفاته

تلقى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق بلاغًا عن واقعة حادثة في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق، أدت إلى وفاة المواطن (نبيل . ن) نتيجة تعرضه لعدة طعنات في جسده.

في الوقت الذي تم فيه نقل المغدور إلى أحد المشافي، تحركت دورية من فرع الأمن الجنائي على الفور إلى موقع الحادث. وبفضل البحث والتحري، تبين أن الواقعة جرت بين المغدور وثلاثة أشخاص يدعون اسماءهم (جاد . ا) و(سالم . ص) و(محمد . م).

تم نصب الكمين اللازم واعتقال الجناة، حيث تمت إحالتهم إلى مركز الفرع لاستكمال التحقيق. خلال التحقيق معهم، اعترفوا بمسؤوليتهم عن الاعتداء على المغدور (نبيل) بعد مشاجرة كلامية في الشارع العام وفقاً لوزارة الداخلية.

التحقيقات ما زالت جارية مع المتهمين، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص بموجب الإجراءات القانونية المعمول بها.

