18-03-2024
العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الجنوب اللبناني
واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على المناطق الحدودية من الجنوب اللبناني.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار فجر اليوم على منزل عند أطراف بلدة رامية، ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي على أطراف بلدتي رامية وعيتا الشعب في القطاع الاوسط.
كما حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي ليلاً فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، وأطلق العدو القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى مشارف مدينة صور.
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