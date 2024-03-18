شبكة تزوّر مصدقات تخرج ووثائق دراسية.. والجهات المختصة تلقي القبض على 2 منهما

ألقى فرع الأمن الجنائي في مدينة اللاذقية القبض على شخصين يشتبه بتورطهما في تزوير وثائق دراسية جامعية وشهادات ثانوية وإعدادية، فضلاً عن وثائق أخرى، مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على منصة “فيسبوك” أنه خلال التحقيق مع المشتبه بهما، واللذين يدعى الأول باسم (باسل. ع) وهو من مواليد عام 1976، والثاني باسم (أحمد. د) وهو من مواليد عام 1994، اعترف الاثنان بتورطهما في الجرائم المنسوبة إليهما. وتم العثور على 3 طلبات صادرة بحق باسل من قبل فرع الأمن الجنائي في اللاذقية.

وبعد تفتيش منزل المشتبه به (أحمد)، عُثر على مبلغ مالي يبلغ 9 ملايين و450 ألف ليرة، بالإضافة إلى طابعات خاصة بالبطاقات الليزرية، وعلب حبر سري، ودفاتر إيصالات رسوم جامعية، وصور شخصية، وبطاقات جامعية ورقية، ومصدقات تخرج فارغة، وسماعات صغيرة مخصصة للغش في الامتحانات، ووثائق تخص مزاولة المهنة، دون وجود حكم قضائي ضده.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات مازالت جارية، والبحث مستمر للقبض على باقي أفراد الشبكة، مع العزم على تقديم المشتبه بهما للعدالة بحسب القانون.