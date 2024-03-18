نتنياهو يشنّ هجوماً لاذعاً على بايدن وإدارته: “هل فقدتم ضميركم؟

رد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشدة على الرئيس الأميركي جو بايدن، معتبراً دعمه لفكرة إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل في هذا الوقت الحرج بمثابة هجوم لاذع.

وأشار نتنياهو، في بداية جلسة الحكومة، إلى أن هناك جهات في المجتمع الدولي تحاول إيقاف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها، معبراً عن اعتقاده بأن دعوة لإجراء انتخابات إسرائيلية في هذا الوقت ستؤدي إلى تعليق الحرب وتعطيل البلاد لعدة أشهر على الأقل.

وجه نتنياهو انتقادات حادة إلى بايدن، قائلاً: “هل فقدتم ضميركم الأخلاقي بهذه السرعة؟ أليس تدفعون نحو إجراء انتخابات لوقف الحرب؟”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية قد أشارت إلى أن الخلاف بين بايدن ونتنياهو يتعلق بحالة الحرب ذاتها، وأن الرئيسين يتصارعان حول الاستراتيجية العسكرية والقيادة السياسية وحتى أعداد الضحايا.

وقبل ذلك، وجّه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، انتقادات لاذعة إلى نتنياهو، داعياً إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، معتبراً أنه “ضل طريقه” وأن الإسرائيليين يستحقون زعماء أفضل.

