الكشف عن ورشة لذبح الدجاج في قبو بريف دمشق

تتالت مخالفات الغذاء منذ بداية شهر رمضان، وكان أبرزها مخالفات اللحوم في ريف دمشق وغيرها من المحافظات، وبدت الرقابة مشددة، وقبل وصول هذه المواد إلى الأسواق.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر كشف في تصريح ل”الثورة” أنه متابعة للتحقيقات مع مخالفين تم ضبطهم منذ يومين في كفر بطنا بمخالفة حيازة نتر فروج فاسد، تبين وجود ورشة أخرى لذبح الدجاج ضمن قبو.

وأضاف: إن هذه الورشة غير مرخصة وغير ملتزمة بأدنى الشروط الصحية والسلامة الغذائية وبداخلها 325 دجاجة مذبوحة، و124 دجاجة معدة للذبح و28 كيلو مخلفات الفروج, وبعد الكشف من قبل دورية الصحة، تبين أن المواد المضبوطة غير صالحة للاستهلاك البشري وذات رائحة كريهة.

ولفت مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام ،2021 وحجز الكمية وتسليمها إلى الجمعية السورية لإنقاذ الحيوانات للاستفادة منها، بدلاً من إتلافها كونها غير صالحة للاستهلاك البشري وإحالة المخالفين موجوداً إلى القضاء المختص.

ونوه بأن المديرية مستمرة بعملها وتكثيف جولاتها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك على جميع المحال الغذائية، والورش والمعامل للحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المستهلك.



الثورة