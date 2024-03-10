العثور على قارب محطم وفارغ على الشواطئ السورية

أكد مدير عام الموانئ في سوريا، العميد “علي أحمد”، أن قارب صيد محطم وفارغ تم العثور عليه على السواحل السورية بالقرب من “الحميدية” في ريف طرطوس.

وصل القارب إلى الشواطئ نتيجة لتأثيرات الرياح البحرية، وحتى الآن لا توجد دلالات على مصدره.

وأوضح “أحمد” أنه لا يمكن تأكيد ما إذا كان الزورق يحمل مهاجرين غير شرعيين الذين انطلقوا من لبنان، كما يتداول بعض الأقاويل، أو غير ذلك .

وأشار إلى أن القارب كان يحتوي على بعض الألبسة، ولكن لا يوجد تأكيد حاليًا حول هوية الأفراد الذين كانوا على متنه.

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