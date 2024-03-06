رحيل الباحث والمفكر يوسف سلامة
توفي، مساء الاثنين، المفكر والكاتب الفلسطيني السوري الدكتور يوسف سلامة، عن عمر ناهز 78 عاماً، في مدينة مالمو في السويد.
ونعى كتاب ومثقفون سوريون رئيس تحرير مجلة "قلمون" الباحث "سلامة"، بعد وفاته أثر وعكة صحية في السويد.
ولد الراحل "سلامة" في قرية أم الزينات بحيفا الفلسطينية عام 1946، وحصل على إجازة وماجستير في الفلسفة من جامعة دمشق.
وحصل الراحل على شهادة الدكتوراة في الفلسفة من جامعة باريس الثامنة عام 1981، وعيّن أستاذاً للفلسفة الغربية المعاصرة في كلية العلوم والآداب الإنسانية في جامعة دمشق من 1981 حتى عام 2011، حيث هاجر بعدها إلى السويد.
وفي العام 2007، نال "سلامة" وسام السعفة الأكاديمية من مرتبة فارس من الحكومة الفرنسية، تقديراً لإسهاماته العلمية والأكاديمية.
ومن مؤلفات "سلامة" التي نشرها، "من السلب إلى اليوتوبيا - دراسة في هيجل وماركيوز"، و" المنطق عند أدموند هسرل"، و"مفهوم السلب عند هيجل"، و"الإسلام والتفكير الطوباوي، هل الإسلام يوتوبيا؟".
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