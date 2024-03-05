طهران: المستشارون الإيـ.ـرانيون يتواجدون في سوريا بطلب من دمشق

أكد ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن وجود المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا يعود إلى دعوة رسمية من الحكومة السورية بهدف محاربة الإرهاب، وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أشار كنعاني إلى استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للمستشارين والقوات التي تواجه الإرهاب في سوريا، مؤكدًا أن هذا يبرز عدوانية النظام الصهيوني وانتهاكه المستمر لسيادة أراضي الدول.

وأكد المتحدث أن هذه الهجمات الإسرائيلية تعد دليلاً آخر على دعم الكيان الصهيوني للمجموعات الإرهابية في سوريا، وأكد على أن طهران لن تترك الجرائم الإسرائيلية ضد المصالح الإيرانية دون رد، مشددًا على أهمية الرد على تلك الاعتداءات لضمان السلام والاستقرار في سوريا.

وسبق لكنعاني أن أوضح أن المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا يقومون بدور مهم بمساعدة الحكومة السورية وجيشها في مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار التعاون الثنائي والدعوة الرسمية التي تلقوها من الحكومة السورية.