الجيش يتصدى لمحاولة تسلل إلى موقع عسكري بريف اللاذقية الشمالي

أفادت وزارة الدفاع بأن القوات المسلحة التي تعمل في اتجاه ريف اللاذقية الشمالي نجحت في صد مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى إحدى المواقع العسكرية.

وأشارت الوزارة في بيان صادر اليوم الأحد إلى قدرة قواتها على قتل وإصابة أغلب أفراد المجموعة.

يواصل الجيش استهداف تنظيمات إرهابية في مناطق متفرقة، حيث تم تسجيل عدد من القتلى والجرحى من إرهابيي “هيئة تحرير الشام”، جراء استهدافهم بواسطة مسيّرتين تابعتين للجيش السوري في خربة الناقوس بريف اللاذقية الشمالي يوم الأربعاء الماضي وفقاً للميادين نت.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع قبل يومين أن القوات المسلحة التي تعمل في اتجاه ريفي إدلب والرقة نجحت في إسقاط وتدمير 7 طائرات مسيّرة تابعة لتنظيمات إرهابية، حاولت الاعتداء على النقاط العسكرية والسكان المدنيين في القرى والبلدات الآمنة.

