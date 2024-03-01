لغز اختفاء شاب سوري في مغارة !

كشف والد مفقود مغارة عين الدلبة في محافظة طرطوس السورية، قيس الزرزور، معلومات تدلل على أن ابنه اختفى بعد خروجه من المغارة وليس داخلها.

وقال “هاجِم الزرزور”، والد المفقود إن “المعلومات لا تزال شحيحة، لكن البحث في المغارة انتهى تمامًا”، لافتًا إلى أن الدفاع المدني مشَّط المغارة 4 مرات على الأقل دون جدوى، كما قام متطوعون كذلك بدخول المغارة والبحث من دون العثور على أي أثر يدلّ على ابنه.

“ليس موجودا مطلقا”

كما أضاف أنّ عملية تمشيط المغارة المكثفة تؤكد أن “ابنه ليس موجودًا فيها مطلقًا”.

فيما شكك والد الطالب السوري برواية أصدقاء نجله، الذين كانوا برفقته عند وقوع الحادثة، مبينًا أنّ حادثة اختفاء قيس وقعت قرابة الـ12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، لكن رفاق ابنه أبلغوه عن اختفائه نحو الـ3 ظهرًا، أي بعد ثلاث ساعات من حدوث ذلك.

“مغارة مسلسل الزند”

وقصد الزرزور و8 من رفاقه، وهم طلبة في مرحلة الثالث الثانوي، مغارة عين الدلبة، التي نالت شهرة واسعة بفضل تصوير مشاهد مسلسل “الزند” فيها، صباح يوم الاثنين، بهدف زيارتها واستكشافها، قبل أن ينتهي كل شيء بطريقة غير متوقعة.

ووفق رواية أصدقاء الزرزور، فقد خرجوا جميعهم وبصحبتهم قيس من المغارة بعد أن دخلوها للاستكشاف، إلا أن صديقهم قرر العودة إلى المغارة، ولم يخرج بعدها مطلقًا.

“لا أثر لقيس”

ورغم البحث المكثف من فرق الإنقاذ والأهالي داخل مغارة عين الدلبة، فإنه لم يتم العثور على أي أثر لقيس الزرزور.

وفتحت الجهات الأمنية تحقيقًا في الواقعة، وسط غياب أي شبهة جنائية إلى حد اللحظة.