28-02-2024
وقف عمليات البحث عن قيس واستمرار التحقيق في لغز اختفائه
أنهت فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن الشاب قيس الزرزور الذي فقد في مغارة عين الدلبة بدوير رسلان في طرطوس منذ ظهر أمس.
وأفاد مدير الدفاع المدني بطرطوس، العميد منذر إبراهيم، أنه تمت إنهاء عملية البحث الرابعة في المغارة والبساتين والمناطق المجاورة من دون العثور على أي أثر أو نتيجة.
أكد إبراهيم أن التعاون المحلي كان كبيرًا، وأشار إلى استمرار التحقيقات لكنه لفت إلى أنه حتى الآن لم يتضح ما إذا كان هناك جرم جنائي.
وأشار إلى أن الشاب الذي فقد لا يعاني من مشاكل صحية باستثناء ضعف في النظر، وأن الحادثة وقعت عندما دخل الشاب إلى المغارة بمفرده وتأخر عن أصدقائه الذين دخلوا بعده ولم يجدوه، مما دفعهم إلى الإبلاغ عن اختفائه.
أكد إبراهيم أن التحقيقات مستمرة وأن الشاب المفقود لم يتم العثور عليه حتى اللحظة.
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