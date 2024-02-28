وقف عمليات البحث عن قيس واستمرار التحقيق في لغز اختفائه

أنهت فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن الشاب قيس الزرزور الذي فقد في مغارة عين الدلبة بدوير رسلان في طرطوس منذ ظهر أمس.

وأفاد مدير الدفاع المدني بطرطوس، العميد منذر إبراهيم، أنه تمت إنهاء عملية البحث الرابعة في المغارة والبساتين والمناطق المجاورة من دون العثور على أي أثر أو نتيجة.

أكد إبراهيم أن التعاون المحلي كان كبيرًا، وأشار إلى استمرار التحقيقات لكنه لفت إلى أنه حتى الآن لم يتضح ما إذا كان هناك جرم جنائي.

وأشار إلى أن الشاب الذي فقد لا يعاني من مشاكل صحية باستثناء ضعف في النظر، وأن الحادثة وقعت عندما دخل الشاب إلى المغارة بمفرده وتأخر عن أصدقائه الذين دخلوا بعده ولم يجدوه، مما دفعهم إلى الإبلاغ عن اختفائه.

أكد إبراهيم أن التحقيقات مستمرة وأن الشاب المفقود لم يتم العثور عليه حتى اللحظة.