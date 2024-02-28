سوري يقدم صالة مخدّمة في منزله للدراسة مجاناً

قام المواطن همام صادق الدبيات، وهو من سكان مدينة السلمية بريف حماة، بمبادرة فردية لمساعدة طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية على الدراسة عبر تأمين الجو الملائم في منزله.

وقدم همام صالة مخدّمة بكافة الخدمات الضرورية من تدفئة وإنارة بالطاقة الشمسية في منزله وبشكل مجاني لكل من يرغب بالدراسة.

وبين “الدبيات”بأن “المنزل يقع جنوب صالة ميس الريم، ويفتح أمام طلاب الشهادات والجامعات أيضا ً اعتبارا ً من يوم الثلاثاء من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساء”.

وقال همام: “ما قمت به أقل من الواجب تجاه أبناء المدينة وهو مساعدة الطلاب قبل الامتحانات عبر تأمين التدفئة والإنارة في ظل الأوضاع الحالية”.

وأوضح همام أنه: “يوجد قاعتين مخصصتين للدراسة، واحدة منهما تفاعلية تتسع لست طلاب، وقاعة ثانية تتسع 14 طالباً، علماً أن الصالة متاحة لمن يرغب من المدرسين بتقديم دروس مجانية للطلاب”.

ويعاني الطلاب في مختلف المحافظات من تردي واقع الكهرباء والتدفئة مع كل ما يسببه من صعوبات خلال الدراسة بسبب البرد وضعف الإنارة.

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