الرئيس الأسد يلتقي المشاركين في مخيم الشباب السوري الروسي

التقى الرئيس بشار الأسد المشاركين في مخيم الشباب السوري الروسي الذي ينظمه الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وحركة الحرس الفتي الروسية.

وأكد الرئيس الأسد بحسب منصات الرئاسة أنه “لا تقتصر العلاقة بين سوريا وروسيا ولا مستقبلُها على السياسة أو الاقتصاد أو التعاون العسكري فحسب، بل تتعدى ذلك إلى البُعد الاجتماعي والشعبي، وتعتمد على الشباب في البلدين، فهم سيصنعون في المستقبل شكلاً ومضموناً جديدَين لتلك العلاقة”.

وتابع الرئيس الأسد “نحن وأنتم نتمسك بمبادئنا وكرامتنا واليوم نتشارك في مواجهة نفس الأعداء ونفس الأكاذيب يعتدي النازيون الجُدد في أوكرانيا على المدنيين وتُتَّهم روسيا و ما حصل في سوريا يُشبه ذلك تماماً”

وأكمل الرئيس الأسد “لو لم يتخذ الرئيس بوتين القرار بمحاربة الإرهاب في سوريا لزاد عدد الإرهابيين أضعافاً مضاعفةً في روسيا والبعض يسأل لماذا أرسل الرئيس بوتين الطائرات إلى سورية؟، الجواب: هو كان يحمي روسيا وشعبها أولاً وقبل كل شيء”.

وأشار الرئيس الأسد في حديثه للمشاركين الروس أنه “في كل مجتمع يجب أن تكون هنالك رموز تاريخية ووطنية يجب أن تفخروا بتاريخكم لا يحق لأحد أن يهاجم الرموز التاريخية والغرب لا يعادي روسيا بسبب أوكرانيا أو لأنها كانت دولةً شيوعية يعاديها منذ ثلاثة قرون لأنها كانت تتحول من دولة ضعيفة إلى دولة قوية والغرب لا يقبل بدول قوية”.

يذكر أن الشباب المشاركين في الحوار طرحوا بحسب بيان الرئاسة آراءً عن تجارب سوريّة وروسيّة متشابهة حيناً ومشتركة أحياناً أخرى في مواجهة الإرهاب والتطرف وسياسة القطب الواحد ومواجهة التلفيق الإعلامي يتحدثون عن دور الشباب السوري الروسي لتقوية التعاون بين البلدين وتحصين الأسرة والمجتمع وعن التمسك بالقيم والهوية