إعادة تدقيق بطاقات المكتتبين على السكن الشبابي

أفادت مديرة المؤسسة العامة للإسكان راما الظاهر لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر إذاعة “المدينة إف إم” وتلفزيون الخبر، أنه سيتم الإنتهاء من عملية تدقيق بطاقات المكتتبين على السكن الشبابي المغلقة مع نهاية شهر شباط الجاري.

وتابعت “الظاهر” أن “جميع الأرقام أصبحت موجودة لدينا، وبعد ذلك سننتقل لمرحلة الحلول بناء على هذه الأرقام، ثم نرفعها للجهات المعنية للمعالجة”.

يذكر أنه انتشر خلال الشهرين الماضيين بين صفوف المكتتبين خبر إلغاء إكتتاب المتأخرين بسداد الأقساط في مشاريع السكن الشبابي رغم صدور مراسيم وتعاميم من وزارة الإسكان، تقضي بالعفو عن المتأخرين والسماح لهم بالاستمرار بدفع الأقساط.

وأوضحت “الظاهر” منتصف كانون الثاني الماضي أنه “لم يصدر حتى اللحظة أي إجراء أو قرار بإلغاء الإكتتاب، وما يجري الأن هو إعادة تقييم للبطاقات وللمهل الممنوحة من المؤسسة”.

وأكملت “الظاهر” أنه “يجب الانتظار، فهناك معالجة معينة ولن يكون هناك أي إجراء قبل استقرار البيانات، وهذا حتى نهاية الشهر الجاري مشددة على أن هناك ثقة كبيرة بالمؤسسة ومشاريعها.

وعن التأخير بتسليم المشاريع، بيّنت “الظاهر” أن تأخر المكتتبين بالدفع هو السبب الأساسي لتأخر تسليم المشاريع إضافة للارتفاع غير مسبوق بالتكاليف، علاوة على وجود انحراف عن البرامج الزمنية لبعض العقود من قبل المؤسسة”.