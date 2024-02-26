المقاومة الفلسطينية تقضي على عدد من قوات الاحتلال في قطاع غزة

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، موقعة عدداً من أفرادها بين قتيل ومصاب.

وقالت المقاومة الفلسطينية في بيان : تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً داخل أحد المنازل في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع وأوقعوهم بين قتيل ومصاب، واستهدفوا في المنطقة ذاتها قوة مكونة من 4 جنود بقذيفة مضادة للأفراد ومن ثم قضوا عليهم من المسافة صفر، كما أوقعوا أفراد قوة أخرى بين قتيل وجريح في محيط جامعة فلسطين شمال المنطقة الوسطى من القطاع خلال كمين محكم بالعبوات والقذائف المضادة للدروع والأفراد، فيما قنصوا جندياً شرق خان يونس.

وأشارت المقاومة إلى أنها دمرت بقذيفة (الياسين 105) دبابة ميركافا للعدو في عبسان الكبيرة، فيما استهدفت موقع “كيسوفيم” العسكري للاحتلال على أطراف القطاع برشقة صاروخية.