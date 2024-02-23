الحد الأدنى لمصروف الفرد الشهري

23-02-2024

الحد الأدنى لمصروف الفرد الشهري

قالت الدكتورة لمياء العاصي، وزيرة سابقة وخبيرة اقتصادية، إن رفع أسعار المحروقات المستمر يتسبب في زيادة أسعار السلع بنسب تتراوح بين 30% و50%.

أشارت إلى أن المحروقات تؤثر على نحو 350 سلعة، تمثل الجزء الأكبر من استهلاك المواطنين، وأوضحت أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية يجذب الاقتصاد إلى دوامة تكاليف الإنتاج المتزايدة.

وأكدت الدكتورة العاصي أن الحكومة اختارت الحل الأسهل لمعالجة العجز المالي في الميزانية، مؤكدة أن هذا يؤثر سلبًا على اقتصاد البلاد الذي يعاني من ركود تضخمي كبير، ولا يظهر أي أمل في تحسين الوضع الاقتصادي.

وأضافت الدكتورة العاصي أن عائلة مؤلفة من أربعة أفراد تحتاج إلى مصروف شهري يبلغ 4 مليون ليرة على الأقل، وهذا في حالة اقتصادية بدون أي تكاليف إضافية.


صاحبة الجلالة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...