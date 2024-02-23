الحد الأدنى لمصروف الفرد الشهري

قالت الدكتورة لمياء العاصي، وزيرة سابقة وخبيرة اقتصادية، إن رفع أسعار المحروقات المستمر يتسبب في زيادة أسعار السلع بنسب تتراوح بين 30% و50%.

أشارت إلى أن المحروقات تؤثر على نحو 350 سلعة، تمثل الجزء الأكبر من استهلاك المواطنين، وأوضحت أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية يجذب الاقتصاد إلى دوامة تكاليف الإنتاج المتزايدة.

وأكدت الدكتورة العاصي أن الحكومة اختارت الحل الأسهل لمعالجة العجز المالي في الميزانية، مؤكدة أن هذا يؤثر سلبًا على اقتصاد البلاد الذي يعاني من ركود تضخمي كبير، ولا يظهر أي أمل في تحسين الوضع الاقتصادي.

وأضافت الدكتورة العاصي أن عائلة مؤلفة من أربعة أفراد تحتاج إلى مصروف شهري يبلغ 4 مليون ليرة على الأقل، وهذا في حالة اقتصادية بدون أي تكاليف إضافية.



صاحبة الجلالة