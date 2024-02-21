انهيار مبنى سكني في لبنان مكتظ بعائلات سورية

في حادث مأساوي، انهار مبنى في منطقة العمروسية بالشويفات، جنوب العاصمة بيروت، مساء الاثنين، وترددت أنباء عن وقوع ضحايا.

سارعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الحادث للتعامل مع المبنى المنهار، الذي كان يحتوي على عدد كبير من السكان، والغالبية العظمى منهم من السوريين.

كان المبنى يتألف من 4 طوابق ويضم 5 عائلات سورية، معظم أفرادهم هم أطفال، وفقًا لشهود العيان، أفاد الشهود بأن “البلدية طلبت سابقًا من سكان المبنى إخلائه، ولكن بعض السكان رفضوا الرحيل” حسب موقع العربية نت.

وأشارت تقارير إلى أن حالة المبنى كانت جيدة في البداية، ولكن انهيارات التربة نتيجة للأمطار تسببت في انهياره، نظرًا لموقعه في باطن الجبل.