وزارة الاقتصاد تعمم على مديرياتها قبول طلبات استيراد البطاطا

عممت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، الاثنين، إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات، العمل على قبول مديريات الاقتصاد في المحافظات لطلبات استيراد مادة “بطاطا الطعام”، اعتباراً من تاريخ صدور ‏تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وجاء في بيان الوزارة أنه سيتم دخول المادة المذكورة إلى البلد ابتداء من تاريخ 25‏/2‏/2024 وما بعد حتى موعد أقصاه 15‏/4‏/2024 (ضمناً) وبما لا يتجاوز /500 ‏/ طن فقط للمستورد الواحد بالطلب الواحد.

وحددت الوزارة بأن يتم استيراد الكمية الممنوحة بموجب موافقة أو إجازة الاستيراد ودخول الكميات المستوردة خلال شهر من تاريخ منحها وإلا تعتبر الموافقة أو الإجازة “لاغية”.

ودعت إلى ضرورة أن يرفق مع الفاتورة الأولية التي تقدم إلى مديريات الاقتصاد في المحافظات إذن استيراد من مديرية وقاية النبات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على القيام بعملية الاستيراد وضمن السقف المحدد.

ووجهت وزارة الاقتصاد الى مديرية وقاية النبات‘ بمنح إذن الاستيراد للمستورد وفق إجراءاتها الأصولية، بموجب تقديم المستورد الكتاب من اتحاد الغرف الزراعية السورية، تثبت أصالة نشاطه في القطاع الزراعي ولكل إذن استيراد على حدة، على أن تتم مراعاة عدم قبول طلب آخر لنفس المستورد ما لم يقم بتقديم كتاب من الأمانة الجمركية يثبت قيامه بتخليص كامل الكمية السابقة.

يذكر أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تتولى مسؤولية إيقاف منح الموافقات الفنية للمستوردين حين وصول الكمية الموردة إلى البلد ” 30000″ طن.