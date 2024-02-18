سوريا تحرز ميدالية ذهبية في بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للكاراتيه

أحرز لاعب منتخب سوريا للكاراتيه عيسى العتمة الميدالية الذهبية في بطولة الإمارات العربية المتحدة الدولية المفتوحة، بمشاركة ستة وعشرين لاعباً في وزنه، بمنافسات وزن تحت 40 كغ بفئة تحت 14 عاماً.

وكان منتخبنا حقق ميداليتين فضيتين في البطولة ذاتها بنسختها الأولى المقامة حالياً في الفجيرة بمشاركة 700 لاعب من 47 دولة، عبر كل من ريان نصر بوزن تحت 55 كغ ومصطفى مسالمة بوزن تحت 67 كغ.

وتتألف بعثة المنتخب من عضو الاتحاد المدرب سهيل سلمان والمدرب عبد المجيد الشريف رئيس لجنة المنتخبات والمدرب أحمد العتمة.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة البطولة للمرة الثانية على التوالي، في إمارة الفجيرة، من 18 إلى 25 شباط الحالي .