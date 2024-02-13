أمازون تبدأ استخدام الذكاء الاصطناعي في التسوق

أعلنت شركة أمازون الأمريكية العاملة بقطاع التجارة الإلكترونية، عن تطوير مساعد رقمي جديد لتطبيق التسوق بالذكاء الاصطناعي يسمى "روفوز".

وكشفت أمازون عن نيتها في طرح المساعد الجديد تدريجيا للمزيد من المستخدمين في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان لها، إن “روفوز” المساعد الرقمي الجديد من أمازون يتفوق على المساعد الحالي "أليكسا" بقدرته على الرد على أسئلة المستخدمين، والعثور على سلع معينة مثل هدية عيد الحب أو لعبة الديناصور للأطفال.

وأضافت الشركة أنه يمكن إضافة “روفوز” لتطبيق أمازون شوبنج من خلال شريط البحث، وهو ما يُمكن المستخدمون من إلقاء الأسئلة التي يرغبون بها على المساعد روفوز، الذي سيقوم بدوره بالإجابة السريعة عليها.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي، أن أمازون بدأت استغلال الذكاء الاصطناعي لتقديم ما يمكن تقديمه من خلال المساعد الرقمي، وجعل البرمجيات أكثر توافقا مع تفضيلات كل شخص على حدة بمرور الوقت.

وأضاف أن المساعد الذكي روفوز سوف يغير الطريقة التي يستكشف بها العملاء المنتجات التي يفضلونها ويهتمون بها.

يذكر أن متاجر وول مارت الأمريكية بدأت في إضافة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى التطبيق الخاص بمتاجرها.

