سيدات “الثورة” يتأهلن لنهائي دورة الألعاب بالشارقة لكرة السلة

تأهلت سيدات نادي “الثورة” لكرة السلة إلى المباراة النهائية من دورة الألعاب العربية السابعة المقامة في الشارقة.

وجاء هذا التأهل بعد فوزهن، الجمعة، على سيدات نادي “الأهلي” البحريني بفارق عشرين نقطة، وبواقع 65-85، بعد مباراة جيدة المستوى الفني.

ويلتقي فريق “الثورة”، السبت، مع نادي “الفحيص” الأردني على لقب البطولة.

يُذكر أن فريق “الثورة” افتتح لقاءاته بالبطولة بالفوز على “الشارقة” الإماراتي بواقع 78-47، وفاز في لقائه الثاني على “الفتاة” الكويتي بنتيجة 80-77، وفاز الاثنين على فريق “العاصمة” السعودي بواقع 78-58.

كما فاز في مباراته الرابعة على فريق “غاز الشمال” العراقي 77-58، وخسر مباراة واحدة ضمن الدور الأول مع “الفحيص” الأردني بواقع 42-76.