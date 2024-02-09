العراق: الضربات الأميركية تدفع الحكومة لإنهاء مهمة التحالف

قال يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس، إن الضربات الأميركية المتكررة على الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في العراق تدفع الحكومة إلى إنهاء مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.

وفي بيان، أكد رسول أن هذه الضربات “لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية، وهي بذلك تهدد السلم الأهلي، وتخرق السيادة العراقية، وتستخف وتجازف بحياة الناس”.

وأشار إلى أن هذا المسار يدفع الحكومة العراقية إلى إنهاء مهمة التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق .

كانت الولايات المتحدة أعلنت عن تنفيذ غارة جوية أسفرت عن مقتل قيادي في كتائب حزب الله العراقي، ووصفته بأنه مسؤول عن الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في العراق.

تعهد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية بأن الحكومة العراقية لن تستسلم للتهديدات وستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وسلامة مواطنيها.

سكاي نيوز عربية