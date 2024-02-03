“الحب كلّه”.. الذكرى الـ49 على رحيل “كوكب الشرق” أم كلثوم

تحل، اليوم السبت، الذكرى الـ49 على رحيل “كوكب الشرق” أم كلثوم، إذ رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1975 عن عمر 77 عاماً.



وبدأت أم كلثوم – واسمها الحقيقي “فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي” – الغناء وهي طفلة صغيرة مع والدها فى الموالد والأفراح.



وانتقلت إلى القاهرة عام 1922، وكانت نقطة انطلاقها عندما تعرفت على الشاعر “أحمد رامي”، ثم الملحن “محمد القصبجي”، وأصدرت عام 1928 مونولوج “إن كنت أسامح وأنسى الأسية” والذي حقق لها شهرة كبيرة، لتشارك بصوتها في فيلم “أولاد الذوات” عام 1932.



والتحقت “أم كلثوم” بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934، وهي أول فنانة دخلت الإذاعة، وشاركت في أفلام عدة، ثم تفرغت بعدها للغناء فقط، ومن أهم الأغاني (أنت عمري، الأطلال، حب إيه، ألف ليلة وليلة، وللصبر حدود)، وقامت بغناء العديد من الأغنيات الوطنية.



وعانت “أم كلثوم” في فترة السبعينيات من التهاب الكلى، وسافرت إلى لندن للعلاج، حتى وفاتها يوم 3 شباط 1975، ونزل الملايين من المصريين إلى شوارع القاهرة في جنازتها.



ودخلت المطربة المصرية قائمة محدّثة تضم أفضل 200 مطرب في التاريخ، والتي نشرتها مجلة “رولنغ ستون” الأمريكية في أول أيام العام الجديد، لتكون الصوت العربي الوحيد في القائمة.



وحصلت “أم كلثوم” على المركز 61، متقدمة على كل من “بيلي إيليش” التي جاءت في المركز 198، و “بوب مارلي” في المركز 98، و “مايكل جاكسون” في المركز 89، و “ريانا” في المركز 68.



وأوضحت المجلة المعنية بالم