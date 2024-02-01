منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام نظيره الإيراني

خسر منتخب سورية لكرة القدم أمام نظيره الإيراني بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بدور الـ 16 ببطولة آسيا المقامة في قطر.

وافتتح منتخب إيران التسجيل في الدقيقة 34 من ركلة جزاء بواسطة مهدي طارمي بينما أدرك منتخبنا التعادل في الدقيقة 62 عبر عمر خريبين من ركلة جزاء، وظل التعادل سيد الموقف في الشوطين الإضافيين ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي حسمها المنتخب الإيراني لمصلحته، ويتأهل بهذا الفوز إلى الدور ربع النهائي.

وضمت تشكيلة منتخبنا في المباراة.. أحمد مدنية وثائر كروما وأيهم أوسو ومؤيد العجان وعبد الرحمن ويس وخليل إلياس وايزاكيل العم ومحمود الأسود وعمار رمضان وعمر خريبين وإبراهيم هيسيار.

وكان منتخبنا تأهل إلى دور الـ 16 بحلوله بين أفضل أربعة منتخبات حلت بالمركز الثالث من دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية وفق نظام البطولة الذي ينص على تأهل الأول والثاني أيضاً إلى الدور ذاته.