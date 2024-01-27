الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 18 مجزرة جديدة في غزة راح ضحيتها 174 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 18 مجزرة جديدة في قطاع غزة المنكوب، راح ضحيتها 174 شهيداً ومئات الجرحى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن 174 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات الماضية وجرح 210 آخرون ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الـ 113 إلى 26257 شهيداً و64797 جريحاً، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل عدوانه بأشكال متعددة بين إعدامات ميدانية ومجازر وإبادة جماعية ومسح لأحياء سكنية بمن فيها، حيث لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم.

واستشهد فلسطينيان، وأصيب عدد آخر بجروح في قصف الاحتلال بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد 10 فلسطينيين على الأقل في قصف طيران الاحتلال منزلاً في دير البلح وسط القطاع.

وأصيب 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال المدفعي لمركز تدريب الصناعة الذي يضم آلاف النازحين غرب خان يونس.