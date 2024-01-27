جدول زمني لخروج الامريكي من العراق

27-01-2024

جدول زمني لخروج الامريكي من العراق

أكدت وزارة الخارجية العراقية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية حول وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، وأفاد البيان الصادر عن الوزارة يوم أمس أن الحكومتين اتفقتا على “صياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة تواجد مستشاري التحالف الدولي في العراق، ويبدأ في تنفيذ الخطة التدريجية لخفض تواجدهم على الأراضي العراقية وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاتفاق يتضمن الانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف، تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، متسقة مع رؤية الحكومة العراقية.

يأتي هذا الاتفاق في ظل تكرار الاعتداءات الأمريكية على مواقع عسكرية عراقية، مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا، وقد أدانت الحكومة العراقية هذه الاعتداءات بشكل حازم.

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