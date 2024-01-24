24-01-2024
المقاومة الفلسطينية تكبد قوات الاحتلال خسائر كبيرة في العتاد
واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مكبدة إياها خسائر في العتاد.
وقالت المقاومة في بيان اليوم: “خاض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في خان يونس جنوب قطاع غزة، واستهدفوا بقذائف الياسين 105 والهاون تجمعاً لجنوده ودبابتين وجرافتين للاحتلال غرب خان يونس”.
وأضافت المقاومة: إنها استهدفت بصاروخ أرض جو طائرة للعدو في الأجواء الشرقية لمدينة غزة.
إضافة تعليق جديد