قراقوشيات سورية
في الهند لا تستطيع قتل الفأر الا بعد طلب الاذن من الحكومة!
في اليابان تعتبر زيادة وزنك جريمة يعاقبك عليها القانون!
في كوريا الشمالية عليك الاستئذان من وزارة الداخلية إذا أردت أن تصبغ شعرك!
في بورما كرة القدم و كرة السلة والسينما ممنوعين!
في جميع أنحاء تايلاند، يجب أن يتوقف الناس مرتين يومياً؛ الأولى في الثامنة صباحاً والثانية في السادسة مساءً لتحية العلم!
في اسكتلندا يمكن أن تحصل على غرامة لركوب البقرة في حالة سُكْر لأن قانون القيادة في حالة سكر يشمل الأبقار والثيران والخيول!
في ميلانو قانون يجبر الناس على الابتسام في جميع الأوقات مع التهديد بالغرامة عند المخالفة ، باستثناء الجنازات أو المستشفيات.
في سورية صدر اليوم قانون يلزم المواطنين بالحصول على موافقة خطية من قسم الشرطة قبل 48 ساعة من إقامة حفلة أو تعزية مع تقديم بيان بأسماء المشاركين بما فيهم المغفور له (قبل يومين من وفاته) .. إذا رغب أن تفتح له تعزية طبعا ! قريبا سوف نقرأ : تقبل التعازي والتبريكات .على الفيسبوك ولكم الأجر والثواب....
نبيل صالح
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