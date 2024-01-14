هجوم على اليمن وقواعد جديدة للتصعيد الأمريكي

بعد الهجوم الأمريكي البريطاني المشترك على اليمن، زادت التكهنات حول احتمالات تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مع التركيز على الجبهات السابقة التي فُتحت للتصدي لخطط الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

أشار مركز “ستراتفور” الأمريكي إلى أن الهجمات قد تعرض مصالح الولايات المتحدة وبريطانيا في المنطقة للانتقام، محذرًا من تصعيد المقاومة العراقية واستهداف القواعد الأمريكية.

ورأت صحيفة “ذا هيل” البريطانية أن الهجمات تهدد بإشعال حرب أوسع في المنطقة.

وقال خبير شؤون الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن هذه الحرب أصبحت إقليمية وتمتد إلى لبنان والعراق وسورية واليمن.

وحذرت مجلة “ريسبونسبل ستيتكرافت” من تصاعد المخاطر التي يواجهها الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط، معتبرة أن الوجود العسكري الأمريكي قد يؤدي إلى حرب أوسع نطاقاً.



وانتقدت صحيفة “فورين بوليسي” السياسة العسكرية الأمريكية في المنطقة، معتبرة أن التكاليف البشرية والمادية لها هائلة دون تحقيق فوائد ملموسة.

وأكد الضابط السابق في الجيش الأمريكي أن القواعد الغربية في سورية والعراق ستتعرض لهجمات متزايدة، مع تأكيده على أن القوة النارية للولايات المتحدة لم تعد تثير الرعب كما كانت.

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