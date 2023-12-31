عدوان إسرائيلي على حلب

تصدت دفاعاتنا الجوية لأهداف معادية في سماء محافظة حلب يوم أمس السبت.

و تم التصدي لعدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الشرقية لمحافظة حلب، وتركز الهجوم على منطقة تعرف بـ “مزارع النيرب” شرقي مطار حلب بنحو 1 كم.

يُشار إلى أن العدوان لم يستهدف مطار حلب، وأنه يعمل بشكل طبيعي في الوقت الحالي.

ووفقًا للمعلومات، قامت طائرات حربية إسرائيلية بإطلاق عدد من الصواريخ من فوق المياه الإقليمية قبالة السواحل السورية، باتجاه محيط حلب. وأن أصوات الانفجارات التي سُمعت في ريف المحافظة ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي، وأنه لا يوجد أي هجوم على المنطقة الساحلية.

وفيما يتعلق بالتفاصيل العسكرية، أفاد مصدر عسكري بأن العدو الإسرائيلي نفذ هجومًا جويًا في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفًا عدة نقاط جنوب مدينة حلب.

نتج عن العدوان حدوث بعض الخسائر المادية.

تأتي هذه الأحداث في سياق التصعيد الإقليمي والتوترات الجارية في المنطقة، حيث تتصاعد التوترات بين القوات الإسرائيلية والقوات السورية.