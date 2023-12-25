تسجيل نحو 7 آلاف طفل يتيم في سورية خلال ٢٠٢٣

كشفت مديرة السياسات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عواطف حسن أن عدد الأطفال الأيتام في سوريا، وفق الإحصائيات الواردة عن طريق مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات لعام 2023 هو 6898 طفل.

وبلغ عدد الأطفال فاقدي الرعاية نتيجة الزلزال في محافظات (اللاذقية – حلب – حماة – إدلب) 51 طفل، تمت كفالتهم كفالة داخلية أو خارجية من قبل دور الرعاية المتواجدة في المحافظات، بحسب ما بينت حسن .

وتابعت أنه بالنسبة لعدد الأطفال الذين تمت كفالتهم في الفترة الممتدة من عام 2019 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، فقد بلغ 67113 طفل.

يذكر أنه في آخر إحصائية رسمية نشرت عام 2018، وصل عدد الأطفال الموجودين ضمن دور رعاية الأيتام في سوريا إلى 32 ألف طفل، منهم 22 ألف طفل في دمشق وريفها، بحسب ما أكدته مديرة الخدمات في وزارة الشؤون الاجتماعية ميساء ميداني، حينها.

أثر برس