ترخيص لشركة طيران جديدة في سوريا
كشف مدير الطيران المدني باسم منصور، عن ترخيص لشركة طيران جديدة تحمل اسم Stars، وتستكمل إجراءاتها حالياً، من الطائرات إلى الشؤون الفنية وغيرها، ومن الممكن أن تنطلق بعملها خلال العام القادم.
ولفت منصور، لإذاعة شام اف ام، إلى أنه حتى تحصل أي شركة على رخصة للطيران، يجب أن تمتلك طائرة، واثنتان مستأجرتان بالحد الأدنى، بالإضافة إلى تحقيق شروط السلامة الأمنية.
هذا وكانت عادت الرحلات على الخطوط الجوية السورية الجزائرية، بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً، وستكون الرحلة من الجزائر إلى بيروت، وبعدها إلى سورية عبر المطار المتاح، وحالياً في اللاذقية، وتعود مباشرةً إلى الجزائر.
ويمكن أن تخصص رحلات ربط إلى دول المغرب العربي، و أوروبا، ما يسهل الخدمات للجالية السورية في الجزائر، وينشط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين، ويسهل تنقل المسافرين، ويساهم بتشجيع باقي الشركات للعمل عبر المطارات السورية، بحسب منصور.
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