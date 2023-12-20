سوري يصمم جهازاً يشحن بطارية المنزل خلال ربع ساعة!

نجح رجل يعمل في مجال تصليح السيارات في المنطقة الصناعية بمدينة حماة في تطوير جهاز فريد يقوم بشحن بطارية المنزل بسرعة رغم التحديات الكهربائية في المنطقة.

يُدعى هذا الرجل خالد الجاجة، ويصف جهازه بأنه عبارة عن دراجة حديدية مصنوعة من قطع حديدية معاد تدويرها، مزودة بمحرك يُولِّد الطاقة عند ركوبها مثل الدراجات الرياضية.

وفي توضيح لعمل الجهاز، يشير الجاجة إلى أن المحرك الذي يُعتبر مصدر الشحن يتصل بقطعة كهربائية تُعرف باسم “جسرية 3 فاز”، حيث تنطلق منها أسلاك تتصل بالبطارية.

ونتيجةً لحركة دوران الدراجة، يتم شحن بطارية بسعة 100 أمبير في غضون 15 دقيقة فقط، ويمكن شحن بطارية بسعة 200 أمبير في نصف ساعة أو أقل.

وأكد الجاجة أن هذا الاختراع قادر على شحن مختلف أنواع البطاريات، سواء كانت للاستخدام المنزلي أو الصناعي.

وركز على أن تكلفة الجهاز تتوقف أساسًا على تكلفة المحرك، الذي يمكن العثور عليه بأسعار مختلفة بحسب حالته وقوته وسعة البطارية المستهدفة للشحن.

وأضاف الجاجة أنه قام بتجربة الجهاز وأثبت نجاحه في شحن البطاريات.

ورغم ذلك، فإنه لم يقم بتقديم طلب للحصول على براءة اختراع، حيث يُفضل بالنسبة له خدمة المجتمع على تكلفة أقل بدلاً من التفرغ للإجراءات المالية والزمنية الطويلة اللازمة للحصول على براءة الاختراع.

وفي ختام حديثه، أعرب الجاجة عن رغبته في خدمة الناس دون السعي وراء الثراء أو التحكم في الابتكار، معربًا عن أمله في العثور على داعم مالي يشارك في رؤيته الإنسانية.

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