الاتصالات: تركيب بوابات المنحة الصينية مطلع 2024.. و120 ألف بوابة على الطريق

أوضح مصدر من الشركة السورية للاتصالات أن عدد الخطوط الهاتفية المنفذة بما فيها إعادة الاشتراك للخطوط الملغاة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه بلغ حوالي 192 ألف خط هاتفي، حيث بلغت الزيادة الحقيقية للتركيب 26.424 خط.

كما بلغ عدد بوابات الإنترنت المستثمرة من مزود تراسل من بداية العام 72.368 بوابة، وبلغ عدد مشتركي خدمة الفايبر نت نحو 1.845 مشترك، و6571 مشترك لخدمة تراسل TV.

وتابع المصدر أن الشركة مستمرة بتقديم خدمة fxied lte ومن المتوقع توريد مجموعة من الطرفيات ليتم وضعها في الأبنية النهائية، وهي خدمة تقديم الإنترنت عريض الحزمة لاسلكياً بسرعات تصل إلى 24 m للمناطق التي لا توجد فيها بنية تحتية وشبكات، بالإضافة إلى توسيع خدمة الفايبر نت في مختلف المناطق باستثناء المحافظات التي لا يوجد عليها طلب مثل القنيطرة والرقة.

بوابات المنحة الصينية:

وبالنسبة لبوابات الإنترنت أوضح المصدر أنه تم الانتهاء من توريد 100 ألف بوابة من المنحة الصينية ومن المتوقع البدء بتركيبها بداية العام القادم في المناطق المتضررة وخاصة في ريف دمشق وحلب، إضافة إلى توريد 120 ألف بوابة جديدة خلال الأشهر القليلة القادمة، كما يجري العمل على توسيع البوابة الدولية من 800 G حالياً إلى 1.6 تيرا في نهاية عام 2024 من خلال المنحة الصينية.

وأشار المصدر إلى أن الشركة من خلال خطتها الإسعافية ومشاريعها التي يمولها صندوق الخدمة الشاملة، أعادت خدمات الاتصالات إلى عدد من المراكز الهاتفية في عدد من المحافظات خلال العام الحالي وهي:

مركز اتصالات التح في محافظة إدلب، ومركز جسر الحج في محافظة حلب حيث تم تزويده بـ 9800 خط هاتفي و4500 بوابة، ومركز خربة غزال ونوى في محافظة درعا، وأيضاً مركز القصيبة في محافظة القنيطرة الذي تم تزويده بـ 2500 خط و 512 بوابة، كما يوجد عدد من المراكز الهاتفية جاهزة لتوضع للخدمة في حلب مركز (تل شغيب- عبطين) وريف دمشق (التكية) وحمص مركز (مهين – عز الدين) وحماة مركز (تل شنان- عقرب).

يذكر أن سوريا والصين وقعتا أواخر شهر آذار 2022، على مشروع توريد تجهيزات اتصـالات وبرمجيات لصالح وزارة الاتصالات والتقانة “الشركة السورية للاتصـالات”، وقال حينها وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب، إنه سيتم تنفيذ مشروع التوريد على مرحلتين بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار.

وسبق وكشفت مصادر بوزارة الاتصالات والتقانة عن تفاصيل المنحة الصينية المقدمة إلى سوريا لصالح دعم قطاع الاتصـالات وخاصة في المناطق التي بدأ يعود إليها سكانها، حيث تتضمن تجهيزات اتصالات صينية ستكون في معظمها بوابات xDSL للولوج إلى الإنترنت والخدمة الهاتفية.



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