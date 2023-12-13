13-12-2023
عمرك ثروتك
أخي السوري: عمرك هو ثروتك الحقيقية فاستثمره بعقلك وقلبك، وكل ماعدا ذلك من ثرواتك المنقولة وغير المنقولة مجرد وهم افتراضي ومتعة زائلة لن تنقذك من الحفرة التي تبتلع كل الأحياء.. تخيل أنك مت ثم عدت فما هو أصدق ما يمكن أن تفعله ؟ كذلك يمكن أن تكون أنت وليس صدى النفاق العام الذي يتدفق فيه كل هذا الزحام .. مسالخير لكل الشجعان الصادقين الذاهبين نحو نهاياتهم مثل شمس المغيب حيث تبدو أجمل ماتكون .. اصرف عمرك بما يوازيه في قيمته وتأكد أن سورية سوف تغدو بلدا ثريا في القريب العاجل..
نبيل صالح
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