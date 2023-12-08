شركة ستاربكس تخسر 11 مليار دولار جراء حملات المقاطعة 

ألحقت المقاطعة على خلفية حرب “إسرائيل” في غزة خسائر فادحة بشركة “ستاربكس” قدرت بـ11 مليار دولار ، وفق ما ذكرته مجلة “نيوزويك” الأميركية.



وقالت المجلة إن “الأسابيع الأخيرة كانت مليئة بالاضطرابات بالنسبة لشركة “ستاربكس”، حيث أدت حملات المقاطعة وإضراب الموظفين طلباً لتحسين بيئة العمل والأجور، وضعف الإقبال على العروض الترويجية إلى انخفاض في القيمة السوقية للشركة بـ10.98 مليارات دولار”.

وأوضحت المجلة أن سوق الأسهم أثرت بشدة على “ستاربكس” في وقت تواجه فيه الشركة قضايا مجتمعية معقدة، مما حمل المستثمرين على التراجع عن تملك أسهم الشركة، ودفع أسهمها إلى أطول سلسلة خسائر منذ أول طرح لها في أسواق المال في عام 1992.

وأشار تقرير المجلة الأمريكية إلى أنه منذ 16 تشرين الثاني الماضي، انخفضت أسهم “ستاربكس” بنسبة 8.96%، وهو ما يعادل خسارة تقارب 11 مليار دولار، وسط تقارير عن تباطؤ المبيعات وضعف التجاوب مع عروض موسم العطلات.

ولفتت المجلة إلى أن “ستاربكس” وجدت نفسها في مأزق بعد تغريدة من اتحاد عمال المجموعة عبر فيها عن تضامنه مع الفلسطينيين.

وأفادت وكالة بلومبيرغ بأن سهم شركة “ستاربكس” تراجع بنحو 11% من مستوى 107.21 دولارات في 16 تشرين الثاني إلى 95.54 دولاراً بنهاية تعاملات 5 كانون الأول الجاري.

وأدت مقاضاة “ستاربكس” لنقابة العاملين بها إلى حملة مناهضة لها في وسائل التواصل الاجتماعي ودفعت عددا من عمال الشركة الأعضاء في النقابة إلى شن احتجاجات ضدها في أكثر من 200 فرع بالولايات المتحدة، مما أدى إلى حدوث اضطرابات في السير العادي لفروع الشركة.

ورفعت “ستاربكس” دعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها، بتهمة مناصرتهم لفلسطين ما أدى لتصاعد الحملات على منصات التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة سلسلة المقاهي الأميركية الشهيرة في العالم العربي.

ونقلت رويترز عن شركة “ماكدونالدز” مصر، نهاية الشهر الفائت، أن مبيعات السلسلة خلال شهري تشرين الأول والثاني انخفضت بنسبة 70% على الأقل، مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي.

وأكد أحد العاملين بالشركة أنها تكافح خلال الوقت الحالي من أجل تغطية نفقاتها، فيما سلطت وكالة الأنباء الضوء على تأثير المقاطعة في الدول العربية لـ”ماكدونالدز وستاربكس وكنتاكي” لأنها تدعم “إسرائيل”، مشيرة إلى أن فروع الوجبات السريعة الأمريكية والغربية مهجورة في العاصمة المصرية القاهرة.

وتعرضت شركتا “بيبسيكو” و”كوكاكولا” لانتقادات ودعوات للمقاطعة وفق سي ان ان، وتكبدت كوكاكولا خسائر بسبب المقاطعة، وفقد سهم شركة كوكاكولا 1.68% من قيمته السوقية، في أكتوبر، ليسجل سعر السهم 52.8 دولار، مقارنة بقيمة فتح 53.76 دولار.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها مقاطعة العلامات التجارية الأمريكية مع اتهام الولايات المتحدة باشتعال التوترات في الشرق الأوسط.

فأجبر المتظاهرون في لبنان وحتى لندن بعض مقاهي “ستاربكس” على الإغلاق بسبب اتهامات بأن السلسلة تدعم “إسرائيل” لكنها نفت الادعاءات وقالت إنها “منظمة غير سياسية”.

وتعرضت شركتا “ماركس وسبنسر” مؤخراً لانتقادات في المملكة المتحدة بسبب إعلان عيد الميلاد الذي أظهر قبعات حمراء وخضراء وفضية في مدفأة، والتي قال بعض الناس على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تشبه العلم الفلسطيني المحترق.

وقالت الشركة إن الإعلان التجاري كان يهدف إلى عكس موسم الأعياد واعتذرت “عن أي ضرر غير مقصود تسبب فيه”، حسب تعبيرها.

يذكر أن سلسلة “ستاربكس” تمتلك أكثر من 35 ألف فرع حول العالم في 86 دولة، من بينها أكثر من 9 آلاف فرع في الولايات المتحدة الأمريكية.