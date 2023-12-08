ثلاث مسرحيات سورية في مهرجان قرطاج المسرحي

تشارك ثلاث عروض مسرحية سورية في الدورة 24 من مهرجان أيام قرطاج المسرحي في تونس، منها ضمن المسابقة الرسمية ومنها خارجها.

وتدخل مسرحية المخرج و المؤلف ماهر صليبي “ترحال” مسابقة المهرجان، حيث يشارك ببطولة المسرحية، كل من الممثلة ميريانا معلولي والممثل مؤيد الخراط إلى جانب المخرج صليبي.

وخارج المسابقة، يشارك المخرج والممثل السوري أسامة حلال بعرض “الأشجار ترقص أحياناً”، وهو عرض سوري لبناني مشترك.

ويقدم كل من المسرحيين السوريين، ميار ألكسان وحور ملص وعبدو عنيني من سوريا، بالإضافة إلى الفنانة لوتشية هوكسترا من هولندا، في قرطاج عرضاً متعدد الوسائط، يمزج ما بين فنون الرقص المعاصر والفنون البصرية و مسرح الجسد.



ويشارك فنانون سوريون في هذه الدورة من المهرجان منهم ميريانا معلولي في العرض الإماراتي “أغنية الرجل الطيب”، وحلا عمران في العرض الكويتي “صمت”.



يذكر أن الدورة الـ 24 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية في تونس، تستمر حتى الـ 10 من شهر كانون الأول، تحت شعار “بالمسرح نحيا.. بالفن نقاوم”، بمشاركة 62 عرضاً من 28 دولة.