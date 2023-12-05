سيدة تجد 86 مليون دولار في حسابها البنكي عن طريق الخطأ!!

تم فتح حساب لأحد العملاء في أحد أكبر البنوك في ماليزيا، حيث اكتشفت العميلة أن أكثر من 86 مليون دولار تمت إضافتها إلى رصيدها بشكل غامض.

وفقًا لتقرير “nypost”، اكتشفت حفيظة عبد الله هذا المبلغ الهائل عندما قامت بتسجيل الدخول إلى حسابها في Maybank في نهاية الشهر الماضي.

وأظهر تطبيق البنك أن لديها رصيدًا قيمته 404,040,404.04 رينجيت، أي ما يعادل حوالي 86.46 مليون دولار أمريكي.

في منشور نشرته على موقع LinkedIn، عبّرت حفيظة عبد الله عن اندهاشها قائلة: “كنت أعتقد أنني فزت باليانصيب، أليس كذلك؟”، مصحوبًا بصورة تظهر رصيد حسابها الضخم.

ورغم الإثارة التي أثارها هذا المبلغ في بلد حيث تعتبر الأسر المتوسطة تلقي ما يقرب من 22 ألف دولار سنويًا، إلا أنها واجهت صعوبات في سحب الأموال.

في تفاصيل أخرى، كشفت عبد الله عن تجربتها السلبية مع بنك Maybank، الذي اتهمته بحظر حسابها دون إشعار أو تواصل. وأضافت أن المصرف “يعرف كيف يشتري الإحباط”، وأن التجارب السلبية فيما يتعلق بالأخطاء في الحسابات أصبحت متكررة بالنسبة لها.

على صعيد التعليقات، أكد العديد من الأفراد أن Maybank يعاني من خدمة عملاء ضعيفة، وسخروا من وضوح “الخطأ 404” – رسالة الخطأ المعروفة – في المبلغ الذي ظهر في حسابها.

ردًا على الضجة، أكد رئيس مجموعة العملاء في البنك أن المشكلة قد تم حلها وأنها الآن قادرة على الوصول إلى حسابها.

