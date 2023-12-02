أحزمة نارية وإبادة جماعية مستمرة و 178 شهيدًا خلال يوم واحد

دخل عدوان الإحتلال الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة يومه الـ 56، بتجدد الغارات والعدوان – صباح الجمعة- مع انتهاء التهدئة الإنسانية المؤقتة التي استمرت سبعة أيام والتي لم تخلو من خروقات وانتهاكات للهدنة من قبل الاحتلال، وسط مطالبات بوقف شامل لحرب الإبادة الجماعية الصهيونية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ صباح الجمعة وحتى الساعة الثامنة مساءً، إلى 178 شهيدا، فيما أصيب 589 آخرون معظمهم من الأطفال والنساء في تجدد غارات الاحتلال.

بالمقابل ردت المقاومة على جرائم الإحتلال وأعلنت كتائب القسام، وسرايا القدس، دك تل أبيب ومدينة القدس المحتلة واسدود وعسقلان وعمق الكيان الصهيوني بالرشقات الصاروخية.

وفي الحدود الشمالية من فلسطين المحتلة، أعلن حزب الله، قصف خمسة مواقع وتجمعات لقوات الاحتلال الصهيوني عبر الحدود مع لبنان، في وقت زفت فيه اثنين من مقاوميها في غارات إسرائيلية.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه اصابات ‏مؤكدة كما استهدف المجاهدونعند الساعة 11:20 من مساء ‏يوم الجمعة بصواريخ الكاتيوشا "الغراد"، مرابض مدفعية ديشون ‏التي قصفت عصر الجمعة بلدة حولا، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في المرابض.