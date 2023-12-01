مظلوم عبدي يحذر: إيران تستهدف مواقعنا

كشف قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي عبدي، خلال مقابلة مع موقع “المونيتور” الأمريكي ، عن استهدف مسيرة إيرانية لمواقع عسكرية تابعة لـ”قسد” ، محذراً، من تحويل شمال شرق سورية إلى “ساحة معركة” بين الولايات المتحدة والفصائل المدعومة من إيران.

وقال عبدي إن “شعبه لا يريد أن تصبح أراضيهم ساحة معركة بين الولايات المتحدة والفصائل المدعومة من إيران” ، وأضاف أن رد القوات الأمريكية على استهداف قواعدها “ليس له التأثير الرادع المطلوب”.

ووفقاً لوكالات الأنباء فقد كانت فصائل مقاومة في سورية والعراق قد بدأت حملة استهداف للقواعد الأمريكية في أعقاب إعلان واشنطن الدعم المطلق لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتم تنفيذ جميع الهجمات، والتي زاد عددها عن 70، بالطائرات المسيرة وبالصواريخ ذات الاتجاه الواحد، حسب بيانات “البنتاغون”.

وأكد عبدي أن الطائرات المسيرة التابعة للفصائل المدعومة من إيران استهدفت مواقع عسكرية لـ”قسد”، ما أدى إلى وقوع إصابات ، وقال إن “مسيرة إيرانية انتحارية هاجمت مستودع ذخيرة لقوات قسد، وتسببت بإصابة عناصر وأضرار مادية جسيمة” ،وأشار عبدي إلى أن هدف طهران هو “إخراج القوات الأمريكية من سورية والعراق”، لافتاً إلى أنه الهدف المشترك مع تركيا ودمشق، وفق قوله.

وأكد أن الأمريكيين “أخبرونا أنهم لن يسحبوا قواتهم من سورية بسبب التوترات في المنطقة” ، وحول القصف التركي المتكرر على مناطق “قسد”، وصف مظلوم عبدي الرد الأمريكي على التصعيد بـ “الضعيف” ، واعتبر أن “الرد الضعيف على الهجمات التركية، يفقد ثقة الكرد في شركائهم الأمريكيين ويشجع أعداء قوات سوريا الديمقراطية”.

وخلال الفترة المذكورة سجلت وسائل اعلام مقتل أكثر من 8 قياديين كبار في “قسد”، غالبيتهم ضمن الهيكل القيادي لـ”وحدات حماية الشعب”، وآخرون ينشطون في الفروع، مثل “مجلس منبج العسكري” التابع لـ”قسد” والمجالس الأخرى.

وعلق عبدي أيضاً على الأحداث في غزة، واعتبر أن “هجوم حماس على المدنيين الإسرائيليين غير مقبول، وكذلك استخدام إسرائيل للقوة غير المتناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين”.

وحذر “من أن التكتيكات القوية التي تتبعها إسرائيل، من المرجح أن تطلق العنان لدوامة جديدة من العنف المتطرف وتحفز تشكيل كيانات إرهابية جديدة تسعى إلى استغلال المظالم الفلسطينية”، وفق تعبيره.