30-11-2023
أرباح المصرف العقاري منذ بداية العام
حقق المصرف العقاري، منذ بداية العام وحتى 22 من الشهر الجاري، أرباحاً إجمالية صافية من الأنشطة التشغيلية والتوظيفات والخدمات المصرفية المتنوعة والمتعددة بقيمة 45,8 مليار ليرة، وفق ما كشف مدير عام المصرف مدين علي.
وعلى المستوى التقني، بين المدير العام، لصحيفة الوطن، أنه خلال أيام سيتم إطلاق المنظومة المصرفية الجديدة في العقاري بما يسمح برفع جودة الأداء والخدمات المقدمة في المصرف.
واضاف: يعول المصرف العقاري على المنظومة التقنية الجديدة التي يتزامن إنجازها مع حالة تنفيذ عقود لصيانة الصرافات بما يسمح بزيادة كفاءة الصرافات لجهة التغذية والسعة والخدمات المتاحة على الصراف.
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