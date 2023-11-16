ما هي مميزات طائرة “هيرميز 450” الإسرائيلية التي تم إسقاطها جنوب لبنان؟

تتزايد التصعيدات على الحدود اللبنانية –الفلسطينية، حيث يواصل حزب الله في لبنان، المعروف بالمقاومة الإسلامية، استهداف مواقع وتجمعات تابعة للاحتلال الإسرائيلي باستخدام الصواريخ والأسلحة المناسبة، محققًا إصابات مباشرة.

أعلنت المقاومة أن مقاتليها أسقطوا طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز “هيرميز 450” بواسطة صاروخ أرض- جو.

تمت مراقبة حطام الطائرة الإسرائيلية وهو يتساقط في منطقة إصبع الجليل.

وفقًا لتحليل شارل أبي نادر، المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، فإن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها كانت من طراز “هيرميز 450″، وهي طائرة رصد واستعلام، وتتميز بقدراتها المتقدمة مع مدة طيران تصل إلى 20 ساعة.

يشير إلى أن هذا التطور العسكري كان متوقعًا نظرًا لتزايد وتيرة إدخال المقاومة اللبنانية للأسلحة النوعية.

يعكس إسقاط طائرة مثل هذه تحسنًا في قدرات الدفاع الجوي لحزب الله، ويمثل تحولًا استراتيجيًا مهمًا، خاصة في الجبهة الشمالية حيث يشعر الاحتلال بالضغط المتزايد نتيجة لضربات المقاومة اللبنانية.

تقليل مستوى الدفاع الجوي والتهديد المباشر للمسيّرات يشكل تحديًا كبيرًا للاحتلال.

تتسارع الأحداث في الجبهة الشمالية، ويظهر أن حزب الله يستفيد من فترة الضعف الحالية للأمانة الإسرائيلية، مما يعكس تفوقًا واضحًا في المجال العسكري والتكتيكي.



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