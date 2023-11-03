الطيران الروسي يشن غارات على تحصينات التنظيمات الإرهابية في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية استهدفت مواقع وتحصينات للتنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب.

وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي الأدميرال فاديم كوليت أن “الطيران الروسي أغار على تحصينات مجموعات مسلحة إرهابية في قريتي سفوهن والحلوبي بريف إدلب”.

وأشار كوليت إلى أن “القوات الجوية الروسية نفذت ضربات جوية في المنطقتين المذكورتين على ملاجئ وتحصينات تحت الأرض يتحصن فيها الإرهابيون المشاركون في شن هجمات على مواقع الجيش العربي السوري”.

وفي سياق متصل أشار كوليت إلى أنه “خلال الساعات الـ 24 الماضية تم تسجيل أربع هجمات على مواقع الجيش العربي السوري في منطقة خفض التصعيد بإدلب، شنها إرهابيو جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني بمعدل هجومين على محافظة حلب، وهجومين على محافظة اللاذقية”.