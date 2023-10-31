عنكبوت يعيش بفي ذن امرأة !
لجأت امرأة من تايوان أخيرا إلى الأطباء، بعد 4 أيام من شعورها بحركة داخل أذنها، وسماع أصوات غريبة، لتكتشف مفاجأة.
وفي عيادة الأذن والأنف والحنجرة، فحص الأطباء أذني المرأة البالغة من العمر 64 عاما، ليكتشوا وجود عنكبوت صغير يتحرك في قناة أذنها اليسرى.بحسب موقع "الحرة".
والغريب في الأمر أن العنكبوت قد انسلخ عن الهيكل الخارجي له، وفق ما جاء في تقرير عن حالتها بمجلة نيو إنغلاند الطبية.
ونشر الأطباء المشرفون على حالتها مقطعا صغيرا يظهر العنكبوت وهو يتحرك إلى جوار قشرته الخارجية التي انسلخت عنها.
وتمكن الأطباء في النهاية من إزالة العنكبوت وهيكله بواسطة أنبوب.
وقال الدكتور تينغشين وانغ، مدير قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى تاينان، الذي كتب تقريرا عن الحالة: "لم تشعر بالألم لأن العنكبوت كان صغيرا جدا، حجمه حوالي 2 إلى 3 ملليمترات فقط"، لكن الغريب أنه لم يشاهد من قبل حشرة تنسلخ داخل قناة الأذن .
وقال إنه رأى النمل والعث والصراصير والبعوض داخل آذان الناس من قبل، لكنه لم ير قط حشرة تنسلخ داخل قناة الأذن".
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