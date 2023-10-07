07-10-2023
إصابة أربعة مواطنين بقذائف صاروخية على ريف اللاذقية
أصيب أربعة مواطنين، أحدهم إصابته خطيرة، نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على ريف اللاذقية.
و أطلقت التنظيمات الإرهابية ثلاث قذائف المنتشرة بريف اللاذقية الشمالي سقطت في الأراضي الزراعية التابعة لقرية كفرية، وعلى قرية الرويمية أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح، أحدهم إصابته خطيرة، تم إسعافهم إلى مشافي مدينة اللاذقية.
وأدت إن الاعتداءات أيضاً إلى تضرر الشبكة الكهربائية في محيط قرية كفرية، وأحد المنازل في قرية الرويمية.
وتنتشر في أقصى ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية تنضوي تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وتعتدي بشكل متكرر بالقذائف المختلفة والطائرات المسيرة على المناطق الآمنة، ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء
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