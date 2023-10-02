الاتحاد السعودي ينسحب من مباراة سباهان الإيراني

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، ملعب مباراة سباهان الإيراني، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وقررت بعثة فريق الاتحاد السعودي الانسحاب من مباراة سباهان الإيراني، والتوجه إلى المطار من أجل السفر إلى جدة مرة أخرى دون لعب اللقاء.

يأتي ذلك بعد أن رفض لاعبو الاتحاد السعودي الدخول لأرضية الملعب لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني، بسبب وجود ما قالوا انها “تماثيل” في ممر دخول اللاعبين إلى الملعب.

وطالبت بعثة الاتحاد السعودي، الحكم ومراقب المباراة بإزالة الصور والتماثيل في ممر دخول اللاعبين لبدء اللقاء، ولكن دون جدوى ليغادر الفريق اللقاء.

واعتبر الاتحاد الاسيوي نادي الاتحاد خاسراً بنتيجة ٣_٠ بسبب انسحابه.

وأظهرت الصور الملتقطة لممر دخول اللاعبين وجود تمثال لقائد فيل ق القدس الراحل ق ا س م يلي م ا ن ي

وكان من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السعودي ونظيره سباهان الإيراني، في تمام الساعة السابعة من مساء الإثنين، في ثاني جولات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.