ملخص كتاب "فن ان تكون دائما على صواب" لآرثر شوبنهاور

فن أن تكون دائمًا على صواب هو كتاب للفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور يزود القراء بدليل شامل لمختلف التكتيكات التي يمكن استخدامها في الجدل. نُشر الكتاب في الأصل عام 1831 ، وأصبح منذ ذلك الحين مصدرًا كلاسيكيًا لأي شخص مهتم بفن الإقناع. يحدد شوبنهاور 38 تكتيكا مختلفا يمكن استخدامها لكسب الجدال ، من مهاجمة شخصية الخصم إلى مناشدة الشفقة أو استخدام تكتيكات التخويف. في حين أن بعض التكتيكات التي يصفها غير أخلاقية ومتلاعبة ، فإن هدف شوبنهاور ليس تشجيع استخدامها ، بل مساعدة القراء على أن يصبحوا أكثر وعيًا بها وأكثر استعدادًا للتعرف عليها ومواجهتها.

يمثل الكتاب “فن أن تكون دائمًا على صواب” مصدرًا قيّمًا لأي شخص يسعى لتحسين مهارات التفكير النقدي والمناقشة لديه، إذ يتضمن الكتاب نظريات شوبنهاور حول الطبيعة البشرية وعلم نفس الجدل التي تعين القراء على فهم طبيعة التكتيكات التي قد يستخدمها البعض في المناقشات والحوارات، وتعتبر قراءة الكتاب تحفيزية للتفكير ومفيدة جدًا. وعلى الرغم من أنه قد يتم اعتبار بعض هذه التكتيكات عمليات تلاعب أو مخادعة، إلا أن نظرية شوبنهاور وفهمه لعلم نفس الجدل تساعد القراء على فهم كيفية استخدام هذه التكتيكات والتعامل معها بشكل فعال ومنطقي.

يتكون الكتاب من 38 حيلة ، أو تكتيكا ، يقترح شوبنهاور إمكانية استخدامها في المناقشات لاكتساب ميزة على الخصم. يتم شرح كل حيلة بالتفصيل وتوضيحها بأمثلة من التاريخ والفلسفة ، مما يجعل الكتاب عمليًا وممتعًا للقراءة.

سنلخص في هذا المقال الـ 38 حيلة المذكورة في الكتاب بشكل مبسط.

1- الاتساع و التمديد

يتعمق الفصل الخاص بالاتساع و التمديد في “فن أن تكون دائماً على صواب” في تكتيك توسيع الحجة إلى ما وراء نطاقها الأصلي لجعلها أكثر إقناعًا. يشرح شوبنهاور كيف يعمل هذا التكتيك من خلال إظهار كيف يمكن جعل الحجة تبدو أكثر إقناعًا ببساطة عن طريق جعلها أكثر تعقيدًا أو عن طريق إدخال تفاصيل غريبة.

وهو يحذر القراء من أنه في حين أن التمديد قد يكون فعالًا في كسب حجة على المدى القصير ، إلا أنه في النهاية يمكن أن يقوض مصداقية الحجة من خلال إدخال الارتباك وعدم اليقين. يوفر شوبنهاور أيضًا استراتيجيات لمواجهة تكتيك التمديد ، مثل الإصرار على أن تظل الحجة مركزة على نطاقها الأصلي وتحديد ورفض أي تفاصيل غريبة. من خلال دراسة تكتيك التمديد بالتفصيل ، يساعد شوبنهاور القراء على أن يصبحوا أكثر وعيًا بكيفية التلاعب بالحجج وكيفية الاستجابة بفعالية لمثل هذه التكتيكات.

2- الجناس أو التجانس

التجانس هو تكتيك نوقش في The Art of Always Being Right والذي يتضمن استخدام كلمات ذات معانٍ متعددة لخداع الخصم أو إرباكه. يشرح شوبنهاور كيف يعمل هذا التكتيك من خلال إظهار كيف يمكن جعل الحجة تبدو أكثر إقناعًا باستخدام كلمات لها معانٍ متعددة ، بقصد قيادة الخصم إلى تبني معنى غير مقصود.

يمكن أن تكون هذه طريقة فعالة لخداع الخصم والفوز بالحجة ، لكن شوبنهاور يحذر من أنها أيضًا غير أخلاقية وغير منتجة في نهاية المطاف. ولمواجهة تكتيك التجانس ، ينصح شوبنهاور القراء بإيلاء اهتمام وثيق للمعنى المحدد للكلمات المستخدمة في الحجة والإصرار على تعريفات واضحة ودقيقة.

من خلال تسليط الضوء على مخاطر التجانس وتوفير استراتيجيات لمواجهتها ، شوبنهاور يزود القراء بالأدوات التي يحتاجون إليها للتعرف على هذا التكتيك المتلاعب في الجدل والاستجابة له بشكل فعال.

3- تعميم حجج نقيضة

يستكشف الفصل الخاص بالتعميم في “فن أن تكون دائماً على صواب” تكتيك تطبيق مبدأ عام على حالة معينة. يشرح شوبنهاور كيف يعمل هذا التكتيك من خلال إظهار كيف يمكن جعل الحجة تبدو أكثر إقناعًا من خلال تقديم مبدأ عام كحل لمشكلة معينة ، دون تقديم أي دليل أو دعم إضافي.

يمكن أن يكون هذا التكتيك فعالًا في إقناع الخصم بقبول حجة ، لكن شوبنهاور يحذر من أنه غالبًا ما يعتمد على التفكير الخاطئ ويمكن أن يؤدي إلى استنتاجات خاطئة. يقترح أنه من أجل مواجهة تكتيك التعميم ، من المهم فحص التفاصيل المحددة للقضية والتساؤل عما إذا كان المبدأ العام المطبق مناسبًا حقًا أم قابل للتطبيق.

من خلال تسليط الضوء على المزالق المحتملة للتعميم وتوفير استراتيجيات لمواجهته ، يساعد شوبنهاور القراء على أن يصبحوا مفكرين أكثر تمييزًا ونقدًا في حججهم الخاصة.

4- اخفاء القصد

يؤكد الفصل على أهمية بدء الحوار بمقدمة جيدة وواضحة، وتجنب ترك أي غموض أو شك حتى يقبل الخصم بالحجة التي تحتاجها، وذلك باستخدام تقنية “إخفاء القصد”.

يصف شوبنهاور هنا تكتيكًا لوضع عبء إثبات تأكيد المرء على الخصم من أجل وضعه في موقف دفاعي. إذا كان الخصم غير قادر على إثبات ادعائه ، فيمكن للمرء أن يجادل بأنه خطأ أو على الأقل غير مدعوم بما فيه الكفاية. ومع ذلك ، يؤكد شوبنهاور أيضًا هنا أنه يجب استخدام هذا التكتيك بحذر وذكاء حتى لا تدخل في موقف دفاعي.

الهدف هنا ليس الكشف عن موقف المرء مباشرة ، ولكن الكشف عنه خطوة بخطوة من خلال الأسئلة والتلميحات المستهدفة من أجل إغراء الخصم في الفخ. من خلال عدم الكشف عن موقف المرء على الفور ، يكون لدى الخصم معلومات أقل لبناء حجته الخاصة وبالتالي يكون أكثر عرضة للاعتراضات المحتملة.

ومع ذلك ، من المهم عدم المبالغة في استخدام هذا التكتيك لأنه يمكن أن يؤدي بالخصم إلى الشك والدفاع بدلاً من المناقشة العلنية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك خطر أنه بإخفاء نية المرء ، يبدو المرء غير واضح أو متناقض وبالتالي يضعف مصداقية حجة المرء. لذلك ، يجب استخدام هذا التكتيك فقط إذا تم استخدامه بعناية واستراتيجية.

5- حجج كاذبة

يحدث أحيانًا أن يكون استخدام مقدمات كاذبة أفضل من استخدام مقدمات صادقة، حيث يمكن للشخص استخدام مقدمات الخصم الكاذبة ومناقشتها بنفس طريقة تفكيره لإبطال حججه.

في هذا الفصل ، يصف شوبنهاور تكتيكًا لإدخال تعريف الفرد للمصطلح ثم استنتاج أن موقف المرء صحيح. إذا رفض الخصم هذا التعريف ، فيمكن للمرء أن يجادل بأنه يرفض أيضًا موقفك.

ومع ذلك ، يؤكد شوبنهاور أن هذا التكتيك يعمل فقط إذا تم قبول التعريف ، وهو ليس كذلك في كثير من الحالات. لذلك ، يجب استخدام هذا التكتيك باعتدال وحذر.

6- المصادرة على ما ليس مبرهنا عليه

يتعمق هذا الفصل في تكتيك افتراض أن أجزاء شيء ما لها نفس خصائص الكل. يشرح شوبنهاور كيف يعمل هذا التكتيك من خلال إظهار كيف يمكن جعل الحجة تبدو أكثر إقناعًا من خلال افتراض أن الأجزاء الفردية من الكل تمتلك نفس خصائص الكل نفسه.

يمكن أن يكون هذا التكتيك فعالًا في إقناع الخصم بقبول حجة ، لكن شوبنهاور يحذر من أنه غالبًا ما يعتمد على التفكير الخاطئ ويمكن أن يؤدي إلى استنتاجات خاطئة.

ولمواجهة تكتيك التركيب هذا ، ينصح شوبنهاور القراء بفحص الخصائص المحددة لكل جزء فردي من الكل والتساؤل عما إذا كان يمكن تعميمها بدقة على الموضوع أو المفهوم بأكمله.

من خلال تسليط الضوء على المخاطر المحتملة للتأليف وتقديم استراتيجيات لمواجهته ، يساعد شوبنهاور القراء على أن يصبحوا أكثر تمييزًا وتفكيرًا نقديًا في حججهم الخاصة.

7- الحصول على التأييد بواسطة الاستجواب

فى هذا الفصل يوصي المؤلف باستخدام الطريقة السقراطية ، وطرح عدة أسئلة في وقت واحد وترك مجال للتنازلات المحتملة. يمكن أن يكون هذا بارعًا في إخفاء ما يريد المرء حقًا الاعتراف به ، مع معالجة حجج المرء بسرعة بمجرد تقديم تنازل.

8- اغضاب الخصم

الحيلة الثامنة الذي طرحها شوبنهاور هي إثارة غضب الخصم بتكتيكات مختلفة. الهدف هنا هو إبعاد الخصم عن مساره ، وتحويل انتباهه وإغرائه للخروج من احتياطه. تتضمن أمثلة هذا التكتيك تكرار سؤال أو استخدام التورية أو التأكيد على أشياء غير مهمة لإبعاد الخصم عن حذره.

ومع ذلك ، من المهم استخدام هذا التكتيك بحذر ، حيث يمكن أن يؤدي أيضًا بالخصم إلى بذل المزيد من الطاقة للدفاع عن موقعه ، وبالتالي يبدو أكثر إقناعًا. من المهم أيضًا ملاحظة أنه يجب استخدام هذا التكتيك كملاذ أخير عندما يتم استنفاد جميع الحجج الأخرى وما زلت غير قادر على إقناع خصمك.

9- طرح الأسئلة بترتيب مخالف

الحيلة التاسعة في كتاب شوبنهاور “فن ان تكون دائما على صواب” هي طرح الأسئلة بترتيب عكسي. وهنا تطرح الأسئلة بترتيب معين يؤدي إلى وقوع الخصم في الفخ أو مناقضة نفسه. قد يؤدي عكس ترتيب الأسئلة عن قصد إلى تضليل الخصم الذي قد لا يدرك أن الأسئلة قد أعيد ترتيبها عن قصد.

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن هذا التكتيك يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الارتباك إذا لم يتم استخدامه بحذر وحكمة. من المهم أيضًا ملاحظة أنه لا ينبغي استخدام هذا التكتيك كحجة وحيدة ، ولكن فقط كعامل مساعد للحجج الأخرى.

10- الاستفادة من تقيض الدعوى

الحيلة العاشرة هي تكتيك الإلهاء. النقطة المهمة هنا هي صرف انتباه الخصم عن حجته من خلال طرح موضوع ثانوي أو غير ذي صلة. يمكن أن يتسبب هذا الإلهاء في نسيان الخصم لحجته أو الضياع في موضوع غير ذي صلة.

يمكن أيضًا استخدام تكتيك الإلهاء لإثارة غضب أو إزعاج الخصم عاطفياً. من خلال الاستخدام المستهدف للموضوعات الاستفزازية أو المشحونة عاطفياً ، يمكن للمرء أن يجعل الخصم يتخلى عن حجته أو يتصرف بطريقة غير عقلانية.

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن تكتيك الإلهاء يمكن أن يأتي بنتائج عكسية أيضًا إذا أدرك الخصم أنك تحاول تشتيت انتباهه ، أو إذا كان يُنظر إليك على أنك غير أمين أو غير محترف في المناقشة. لذلك ، يجب استخدام هذا التكتيك فقط في حالات استثنائية وبحذر.

11- تعميم ما يقوم على حالات خاصة

الحيلة الحادية عشرة التى قدمها شوبنهاور في فن ان تكون دائما على صواب هي استنتاج قاعدة عامة من حالة خاصة. يتم تقديم تجربة أو مثال معين كدليل على حقيقة أو قاعدة عامة.

يمكن أن يكون هذا التكتيك فعالاً بشكل خاص عندما لا يمتلك الخصم نفسه المعرفة أو الخبرة الكافية لدحض الادعاء. يمكن أن يعطي التعميم انطباعًا بوجود معرفة أعمق أو منظور أوسع.

ومع ذلك ، فإن هذا التكتيك غالبًا ما يكون مضللًا وغير منطقي لأن حالة خاصة لا تمثل بالضرورة جميع المواقف. هناك أيضًا خطر أن يقدم الخصم مثالًا مضادًا أو ينتقد التعميم باعتباره خاطئًا أو غير علمي.

لذلك ، يجب على المرء استخدام هذا التكتيك بحذر وفقط عندما يكون المرء قادرًا فعليًا على استنباط قاعدة عامة من حالة معينة وتبريرها منطقيًا ومقنعًا.

12- اختيار استعارات مناسبة

الاستعارة هي صورة لغوية تُستخدم لتسهيل فهم فكرة معقدة أو مجردة أو لجعل الحجة أكثر وصفًا. يمكن استخدام الاستعارة والتعبير البلاغي للتعبير بصورة أكثر إيضاحًا عن المفاهيم العامة التي لا يوجد لها تسمية محددة. ولتوضيح الفكرة التي نريد إثباتها، يمكن وضعها في بداية الجملة.

باستخدام الاستعارات ، يمكن للمرء أن يخلق تأثيرًا عاطفيًا وأن يخاطب الخصم على مستوى أعمق. يمكن أن تساعد الاستعارات أيضًا في جذب اهتمام الجمهور ولفت الانتباه إلى حجة أو فكرة معينة.

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أنه ليست كل الاستعارات فعالة بنفس القدر. يمكن أن تعزز الاستعارة المختارة جيدًا الحجة ، في حين أن الاستعارة غير المناسبة يمكن أن يكون لها تأثير معاكس. من المهم أيضًا توخي الحذر من أن الاستعارة ليست مضللة أو خاطئة.

على هذا النحو ، يجب استخدام الاستعارات بحكمة ، والتأكد من أنها مناسبة وذات صلة بالموضوع. يمكن أن تساعد الاستعارة المختارة جيدًا في تعزيز الحجة وإقناع الخصم ، في حين أن الاستعارة غير المناسبة يمكن أن تفعل العكس.

13- رد تقيض الدعوى

يجب علينا تقديم عرض قوي ضد الدعوى لإقناع الطرف الآخر بقبولها، وقد يتم ذلك عن طريق استخدام المفارقات لإجبار الخصم على الاعتراف بدعوانا. يتكون هذا التكتيك من إلقاء اللوم على الخصم أو انتقاده بدلاً من معالجة حججه.

من خلال التركيز على شخصية أو سلوك الخصم ، يمكن للمرء أن يشوه حججهم ويعطي الانطباع بأنه ليس لديهم حجج صحيحة. يمكن أن يكون هذا التكتيك فعالًا بشكل خاص عندما يكون لدى خصمك نقطة ضعف بالفعل أو عندما تكون قادرًا على تشويه حججه بمهارة.

ومع ذلك ، فإن هذا التكتيك يحمل أيضًا مخاطر. إذا تصرفت بشكل عدواني أو غير مبرر ، يمكنك استفزاز الخصم وجعله يدافع عن نفسه أو حتى شن هجوم مضاد. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن اعتبار هذه التكتيكات غير عادلة أو غير مهنية ويمكن أن تلحق الضرر بسمعة المتحدث ومصداقيته.

لذلك ، يجب على المرء استخدام هذا التكتيك بحذر ، والتأكد من وجود أسباب وجيهة لانتقاد أو إلقاء اللوم على الخصم. يجب على المرء أيضًا أن يكون حريصًا على عدم تجاهل أو التحايل على حجج الخصم ، بل الرد عليها ودحضها بطريقة هادفة.

14- اعلان الفوز رغم الخسارة

خدعة “إعلان النصر رغم الهزيمة” هي الحيلة الرابعة عشرة في عمل شوبنهاور “فن ان تكون دائما على صواب”. تتكون هذه الحيلة من إعطاء الانطباع بأنك فزت في مناقشة أو حجة ، بينما في الواقع لم يكن لديك أي حجج مقنعة أو حتى خسرت.

يمكنك استخدام هذه الحيلة بعدة طرق. تتمثل إحدى الطرق في تحويل التركيز إلى جوانب غير مهمة أو غير البارزة في المناقشة وتقديمها على أنها فوز. كما يمكن أن يتم صياغة تصريحات غامضة أو مبهمة، وتركها مفتوحة للتفسيرات، ثم يتم التأكيد بأنه تم هزيمة الخصم من خلال إجباره على تفسير محدد.

خيار آخر هو قطع أو إنهاء مناقشة بشكل مفاجئ قبل اتخاذ قرار. على سبيل المثال ، يمكن للمرء أن يقول إنه ليس لديه وقت لمزيد من المناقشة ، أو أن حجج الخصم سخيفة للغاية بحيث لا تستحق الإجابة. بهذه الطريقة يمكنك إعطاء الانطباع بأنك فزت بالمناقشة بينما لم يكن لديك في الواقع حجج مقنعة.

على الرغم من أن هذه الحيلة يمكن أن تكون ناجحة على المدى القصير ، إلا أن لها تأثيرًا سلبيًا على سمعة المتحدث ومصداقيته على المدى الطويل. عندما يدرك الآخرون أنك غير قادر على تقديم حجج مقنعة أو إجراء مناقشة عادلة ، ستكون أقل احترامًا وستقل احتمالية أن تكون قادرًا على إقناع الآخرين أو التأثير عليهم.

15- استعمال حجج غير معقولة

تتكون هذه الحيلة من تقديم حجج غير معقولة أو غير مقنعة عمداً من أجل زعزعة أو إرباك الخصم. تتمثل إحدى طرق استخدام هذه الحيلة في تقديم حجج تبدو منطقية لا معنى لها في الواقع عند الفحص الدقيق.

على سبيل المثال ، يمكن للمرء أن يدعي أن جميع الأشخاص الذين يرتدون النظارات قادرون على قراءة العقول ، ثم محاولة إثبات هذا الادعاء من خلال إعطاء أمثلة لأشخاص يرتدون نظارات يدعون أنهم قادرون على قراءة العقول. من خلال تقديم الحجج المنطقية على ما يبدو والتي لا معنى لها في الواقع ، يمكنك إرباك خصمك وجعله يشعر وكأنه فقد الجدل.

نهج آخر هو تقديم حجج غير منطقية أو متناقضة عن عمد لإثارة غضب الخصم. على سبيل المثال ، يمكن للمرء أن يدعي أنه من الممكن أن تمطر ولا تمطر في نفس الوقت ، ثم يحاول الدفاع عن هذا الادعاء من خلال تقديم حجج من الواضح أنها غير منطقية. فمن خلال تقديم حجج غير معقولة عمدًا ، يمكن للمرء أن يربك الخصم ويضايقه.

على الرغم من أن هذه الحيلة يمكن أن تكون ناجحة على المدى القصير ، إلا أن لها تأثيرًا سلبيًا على سمعة المتحدث ومصداقيته على المدى الطويل. عندما يدرك الآخرون أنك تقدم عمدًا حججًا غير منطقية أو غير قابلة للتصديق للفوز ، فستكون أقل احترامًا وستقل احتمالية قدرتك على إقناع الآخرين أو التأثير عليهم.

16- الحجة على الذات

تتكون هذه الحيلة ببساطة من تكرار ادعاء دون شرحه أو الدفاع عنه ، والأمل في أن يكون التكرار وحده كافياً لإقناع الآخرين.

قد يكون أحد الأمثلة على استخدام هذه الحيلة هو الادعاء بأن حزبًا سياسيًا أو أيديولوجية معينة “أفضل” أو “أصح” دون تقديم أي تفسير أو حجة أخرى. بمجرد الادعاء بأنك على حق ، فأنت تأمل في إقناع الآخرين بأنك كذلك ، في الواقع.

مثال آخر على استخدام هذه الحيلة قد يكون ببساطة تقديم ادعاء كحقيقة دون إثبات صحته أو شرح سبب صحته. على سبيل المثال ، قد يدعي المرء أن “كل الناس أنانيون بطبيعتهم” أو أن “المال يجعلك سعيدًا” دون تقديم أي تفسير أو حجة أخرى.

في حين أن هذه الحيلة يمكن أن تكون ناجحة في بعض الأحيان على المدى القصير ، إلا أنها غالبًا ما تكون غير مقنعة على المدى الطويل ويمكن أن تؤدي إلى الافتقار إلى المصداقية. إذا كررت ببساطة مطالبة دون الدفاع عنها أو تفسيرها ، فغالبًا ما ينظر إليك الآخرون على أنك ضحل أو غير متعلم وستكون أقل احتمالية لإقناعهم بموقفك.

17- المقاومة بالمبالغة في التدقيق

وتتمثل هذه الخدعة في صياغة حجة بحيث تقاوم التدقيق أو الفحص، وبالتالي إعطاء انطباع بأنها مقنعة، على الرغم من أنها قد تكون غير صحيحة.

قد يكون أحد الأمثلة على استخدام هذه الحيلة هو تقديم ادعاء يصعب التحقق منه ، مثل “وجود الله” أو “هناك قوة أعلى تتحكم في الكون”. نظرًا لصعوبة دحض هذه الادعاءات أو إثباتها بشكل مباشر ، يمكن للمرء أن يعطي انطباعًا بأنها صحيحة من خلال الجدل بأنه لا يمكن دحضها.

مثال آخر يمكن أن يكون استخدام صياغة غير واضحة أو غامضة يصعب تحديدها أو التحقق منها. على سبيل المثال ، يمكن للمرء أن يدعي أن أيديولوجية سياسية معينة هي “ديمقراطية” دون شرح ما يعنيه ذلك بالضبط أو كيفية اختبارها.

على الرغم من أن هذه الحيلة يمكن أن تكون ناجحة على المدى القصير ، إلا أنها قد تؤدي على المدى الطويل إلى الافتقار إلى المصداقية والثقة. عندما تحاول مقاومة التدقيق أو تقديم ادعاء يصعب التحقق منه أو تعريفه ، فغالبًا ما ينظر إليك من قبل الآخرين على أنه غير أمين أو متلاعب. لذلك ، غالبًا ما يكون من الأفضل استخدام حجج واضحة وقابلة للتحقق للدفاع عن موقف المرء واكتساب قوة مقنعة.

18- مقاطعة وتغيير المجادلة

إن خدعة “مقاطعة وتغيير المجادلة او الحجة” هي أداة بلاغية تستخدم للتأثير في نقاش أو مناقشة. الحيلة هي مقاطعة حجة خصمك وأخذها في اتجاه آخر أكثر ملاءمة لوجهة نظرك.

مثال على استخدام هذه الحيلة يمكن أن يكون عندما يقدم الخصم حجة تمثل إشكالية بالنسبة لموقف المرء. بدلاً من معالجة هذه الحجة بشكل مباشر ، يمكن للمرء إيقاف المحادثة مؤقتًا وتغيير الموضوع. على سبيل المثال ، يمكن للمرء أن يعالج قضية جانبية للموضوع ويبرزها في المقدمة لتحويل التركيز عن الحجة الأصلية.

مثال آخر قد يكون إعادة صياغة أو إعادة تفسير حجة الخصم الأصلية لتقديمها في صورة أفضل أو لأخذها في اتجاه مختلف. على سبيل المثال ، يمكن للمرء أن يأخذ كلمة أو عبارة في حجة الخصم ويفسرها بشكل مختلف لخلق معنى جديد.

على الرغم من أن هذه الحيلة يمكن أن تنجح على المدى القصير من خلال إضعاف أو تشتيت الحجة الأصلية للخصم ، إلا أنه غالبًا ما يُنظر إليها على أنها غير شريفة أو متلاعبة. لذلك غالبًا ما يكون من الأفضل معالجة ومواجهة الحجة الأصلية للخصم من أجل إجراء مناقشة بناءة والدفاع عن وجهة نظر المرء.

19- التعميم بدلا من مناقشة التفاصيل

و هي أداة بلاغية تستخدم للتأثير في نقاش أو مناقشة. الحيلة هي التركيز على البيانات أو المعتقدات العامة بدلاً من الخوض في تفاصيل أو حقائق محددة. هذا يمكن أن يترك الخصم في وضع دفاعي ويواجه صعوبة في الدفاع عن موقعه.

مثال على استخدام هذه الحيلة يمكن أن يكون للخصم استخدام مثال محدد للدفاع عن موقعه. بدلاً من معالجة هذا المثال بشكل مباشر ، يمكن للمرء أن يركز على بيان عام يدحض موقف الخصم. على سبيل المثال ، يمكن للمرء أن يجادل بأن المثال المحدد لا يمثل الحالة العامة أو أنه استثناء.

مثال آخر قد يكون استخدام بيان عام للدفاع عن وجهة نظر المرء دون الخوض في تفاصيل أو حقائق محددة. على سبيل المثال ، يمكن للمرء أن يجادل بأن “معظم الناس” أو “يعلم الجميع” شيئًا ما صحيح ، دون الاستشهاد بأمثلة أو أدلة ملموسة.

20- استخراج النتائج

تشير هذة الحيلة إلى القدرة على الاستخراج الانتقائي من محادثة أو مناقشة عبارات أو حقائق محددة مفيدة لحجة المرء أثناء إخفاء أو تجاهل معلومات أو تفاصيل أخرى. يركز المجادل على جوانب المحادثة التي تدعم موقفه وتحول الانتباه عن الجوانب الأخرى التي قد تتعارض مع موقفه.

يمكن أن تكون هذه الحيلة فعالة بشكل خاص عندما يقدم الخصم الكثير من المعلومات التي يمكن أن تكون مربكة أو ساحقة ، أو عندما يشدد الخصم على تفاصيل غير مهمة لتقوية موقفه.

من خلال التركيز على بعض النتائج أو العبارات والتأكيد عليها مرارًا وتكرارًا ، يمكن للمرء أن يعطي انطباعًا بأن حجة المرء أقوى وأكثر إقناعًا من حجة الخصم. ومع ذلك ، من المهم استخدام هذه الحيلة بحذر ، حيث إن تجاهل التفاصيل أو الحقائق المهمة يمكن أن يُنظر إليه بسرعة على أنه خداع أو نفاق.

21- مقابلة فاسد الحجة بفاسد الحجة

خدعة “التطابق مع حجة فاسدة بحجة فاسدة” هي تكتيك يهدف إلى دحض حجج الخصم من خلال استخدام حجج فاسدة مماثلة. إنه في الأساس رد فعل على حجة الخصم الفاسدة الأصلية.

هذا التكتيك فعال بشكل خاص عندما يعتقد المرء أن حجة الخصم الأصلية معيبة لدرجة أنه لا يستحق التفكير بجدية ، أو عندما يعتقد المرء أن الخصم يستخدم عن قصد حججًا غير شريفة للدفاع عن موقفه. في هذه الحالة ، يمكن اعتبار استخدام تكتيكات مماثلة وسيلة لمواجهة الخصم وفضح حججهم المخادعة.

ومع ذلك ، من المهم أن نلاحظ أن هذا التكتيك يمكن أن يكون أيضًا إشكاليًا ، لأنه يمكن أن يؤدي في النهاية إلى شجار لا طائل من ورائه ، حيث يحاول كل منهما التفوق على الآخر بدلاً من إجراء مناقشة مثمرة.

من الممكن أيضًا أن يُنظر إلى مثل هذا التكتيك على أنه غير أمين أو مخادع وقد يشوه سمعة المحاج. لذلك ، استخدم هذا التكتيك بعناية وحاول استخدام الحجج الصادقة والواقعية في مناقشة كلما أمكن ذلك.

22- المصادرة على المطلوب

وهي القدرة على أخذ حجة أو فكرة الخصم واستخدامها في مرحلة لاحقة من الحجة عندما تكون مفيدة. يمكن تجاهل السياق الفعلي للحجة أو تغييره من أجل تعزيز موقف المرء.

يمكن أن تكون هذه الحيلة فعالة جدًا إذا تم استخدامها بمهارة ، حيث يمكن أن تمنح الخصم الشعور بأن حججهم مقبولة ، في حين أنها في الواقع تعمل فقط على تقوية موقف الفرد. ومع ذلك ، من المهم استخدام أداة التفكير هذه بحذر وحذر ، حيث يمكن اعتبارها غير نزيهة ومتلاعبة إذا تم الإفراط في استخدامها أو استخدامها بشكل غير صحيح.

23- إجبار الخصم على المبالغة

إن خدعة “إجبار الخصم على المبالغة” هي استراتيجية لخداع الخصم لتقديم حججه بطريقة متطرفة أو المبالغة فيها. يتيح لك هذا الكشف عن نقاط الضعف أو التناقضات في حججك وتقوية موقفك.

مثال على ذلك هو عندما يدعي الخصم أن رأيه يدعمه غالبية الخبراء ، ولكن دون تقديم أي دليل ملموس. الحيلة هي إقناع الخصم بالمبالغة في الادعاء بسؤاله “هل تعتقد حقًا أن 100٪ من جميع الخبراء يتفقون معك؟”.

إذا وافق الخصم بعد ذلك ، يمكن للمرء أن يشير إلى أن مثل هذا الإجماع في مجتمع الخبراء غير مرجح ، وبالتالي من الضروري تقديم المزيد من الأدلة.

ومع ذلك ، يمكن أن تأتي الحيلة بنتائج عكسية أيضًا إذا أدرك الخصم المبالغة وعزز موقفه من خلال الإشارة إلى أن المبالغة ليست في صميم حجته وأن الدليل الفعلي لا يزال صالحًا. لذلك ، من المهم استخدام هذه الحيلة بعناية وبراعة.

24- فن إستخلاص نتائج كاذبة

تشير هذة الحيلة إلى القدرة على تقديم استنتاجات خاطئة أو مضللة تبدو صحيحة ولكنها في الواقع خاطئة أو غير منطقية. يمكن تحقيق ذلك من خلال عدد من الأساليب ، مثل ترك معلومات مهمة ، أو إضافة مقدمات زائفة ، أو إنشاء حجج زائفة تبدو مقنعة على السطح.

يمكن أن يكون أحد الأمثلة على هذه الحيلة هو إجراء تشبيه خاطئ يبالغ في التأكيد على التشابه بين شيئين غير متشابهين في الواقع. أو يمكن للمرء أن يخلق انقسامًا خاطئًا حيث يتوفر خياران فقط بينما يوجد في الواقع أكثر من ذلك. من خلال اختيار الخيار الأكثر فائدة ، يمكن للمرء أن يعطي انطباعًا بأنه الخيار الوحيد الممكن.

يمكن استخدام هذه الحيلة أيضًا لوضع الخصم في موقف دفاعي ، وإلقاء استنتاجات مضللة عليهم وإجبارهم على قضاء الوقت والطاقة في الدفاع عن أنفسهم ضدهم بدلاً من تقديم حججهم الخاصة. بشكل عام ، تهدف هذه الحيلة إلى خلق ارتباك وعدم يقين من خلال إظهار أن الحجج أو الاستنتاجات غير الصحيحة صحيحة.

25- الحجة الفرعية أو إيجاد الإستثناء

و هي أنك تتفق مع خصمك ، ولكن بعد ذلك تقوم بعمل استثناء لدحض حجته. يوجد خياران هنا: إما العثور على استثناء يدحض حجة الخصم تمامًا ، أو الاعتراف بأن حجة الخصم صالحة في معظم الحالات ولكنها لا تنطبق في مواقف معينة.

باستخدام هذه الحيلة ، يمكن للمرء أن يبدو أنه يعترف بحجج الخصم بينما يقوضها في نفس الوقت. يمكن للمرء أيضًا أن يعطي انطباعًا بأنه شديد الإدراك ، وأن يكون قادرًا على العثور على نقاط ضعف في حجج الخصم بينما يدافع عن وجهة نظره.

ومع ذلك ، هناك خطر تناقض نفسك عند استخدام هذه الحيلة ، أو أن تكون دقيقًا للغاية ولا يلاحظ الخصم الحيلة. أيضًا ، قد يجد خصمك استثناءً للحالة الخاصة التي استخدمتها كمثال ، وبالتالي يدحض حجتك.

26- عكس الحجة على الخصم

تشير خدعة “عكس الجدال على الخصم” إلى التكتيك الذي يعكس فيه المهاجم حجة المدافع ويستخدمها ضده. يتظاهر المهاجم بأخذ موقف المدافع ثم يطرح أسئلة أو يجادل بطريقة تتعارض أو تجعل المدافع غير مرتاح.

الحيلة هي وضع المدافع في موقف يجبر فيه على الدفاع عن نفسه أو شرح موقفه ، مما قد يؤدي به إلى كشف نقاط الضعف أو التناقضات. مفتاح نجاح هذه الخدعة هو أن تكون ماهرًا بما يكفي لاتخاذ موقف خصمك دون فقدان التركيز أو السيطرة على الحجة.

27- الغضب ضعف

تشير خدعة “الغضب ضعيف” إلى حقيقة أنه عندما يغضب الشخص ، فإنه يفقد السيطرة على حججه وأفعاله ، وبالتالي يفقد قوته وقدرته على الإقناع. الحيلة هي إثارة غضب الخصم لوضعه في موقف أضعف.

يمكن للمستخدم الماهر لهذه الخدعة القيام بذلك عن طريق الإدلاء ببيانات استفزازية عمدًا أو مهاجمة الخصم شخصيًا لإثارته عاطفياً. عندما يصبح الخصم غاضبًا وغير قادر على تقديم حججه بطريقة عقلانية ، يمكن لمقدم الحيلة السيطرة على المناقشة وفرض حججه ووجهات نظره الخاصة.

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن الهدف من المناقشة هو إيجاد حل معقول وليس هزيمة الخصم أو استغلال نقاط ضعفهم. يمكن أن يؤدي إثارة الغضب إلى جدال غير مثمر ويؤدي إلى توتر العلاقة بين المتحدثين.

28- اقناع الجمهور وليس الخصم

تشير خدعة “إقناع الجمهور ، وليس الخصم” إلى حقيقة أن النجاح في المناظرة لا يعتمد بالضرورة على إقناع الخصم ، ولكن على القدرة على إقناع الجمهور.

الهدف هو جذب مشاعر الجمهور وتحيزاته وكسبهم. يمكن تحقيق ذلك من خلال وسائل بلاغية مثل الملاحظات الدعابة أو الحكايات الشخصية أو الحضور القوي.

من خلال الفوز على الجمهور ، يمكنك جعل خصمك يظهر أضعف في نظر الجمهور وبالتالي الفوز في المناظرة حتى لو لم تقنع الخصم بشكل مباشر.

29- الحيد عن الموضوع

هذة الحيلة تستخدم في المناقشة لتجنب الموضوع أو الابتعاد عن الموضوع. غالبًا ما يتم استخدام هذه التقنية عندما يعلم المتحدث أنه ضعيف في الموضوع المطروح أو عندما يريد تشتيت انتباه الجمهور لكسب الوقت أو خلق الارتباك.

تتمثل إحدى طرق الانحراف عن الموضوع في تحويل التركيز إلى جانب آخر من الموضوع أقل فائدة للخصم. خيار آخر هو إثارة الهجمات الشخصية أو المناقشات التافهة التي لا علاقة لها بالموضوع المطروح. تسمح هذه الانحرافات للمتحدث بإرباك الجمهور وتشتيت انتباهه عن الموضوع المطروح ، وتحويل التركيز عن نقاط ضعفهم.

من المهم ملاحظة أن الخروج عن الموضوع غالبًا ما يُعتبر غير أخلاقي لأنه لا يفعل شيئًا لحل المشكلة ويتجنب جوهر المشكلة. يمكن أن يقلل أيضًا من ثقة المستمعين في المتحدث حيث قد يشعرون أنهم ليسوا صادقين أو ليس لديهم حجج صحيحة.

30- حجة من السلطة

تعتمد هذه الحيلة الخطابية على افتراض أن العبارة أو التأكيد صحيحة لمجرد أن شخصًا ذا سلطة أو شهرة صنعها.

تتضمن هذه الحيلة محاولة إقناع الخصم أو الجمهور من خلال دعم بيان أو تأكيد برأي أو سلطة شخص ذي مكانة أو معرفة أعلى. ينصب التركيز على سلطة الشخص ، وليس على قوة أو صحة الحجة نفسها.

مثال على “حجة السلطة” هو عندما يدعي الطبيب أن عقارًا معينًا هو الأكثر فعالية لأنه خبير في هذا المجال ووصفه. في حين أنه قد تكون هناك أدوية أخرى بنفس الفعالية أو حتى أكثر فاعلية ، فإن رأي الطبيب مقبول بسبب سلطته.

من المهم ملاحظة أن استخدام السلطة وحدها ليس حجة صحيحة. لا يزال من الضروري تقديم أدلة وحجج سليمة لدعم بيان أو مطالبة. يمكن أيضًا أن يُنظر إلى استخدام “حجة من السلطة” على أنه مغالطة منطقية ، نظرًا لأن البيان أو التأكيد لا يعتمدان على قوتهما الخاصة ولكن على سلطة الشخص.

31- لست افهم شيئا مما تقوله

تُعرف هذه الحيلة أيضًا باسم “الحجة من الجهل” ، والتي تعني في اللاتينية “حجة الجهل”. الحيلة هي الادعاء بأن شيئًا ما صحيح أو خاطئ لمجرد أنه لم يتم إثباته أو لأن الخصم لم يتمكن من التوصل إلى دليل قاطع.

غالبًا ما تستخدم هذه الحيلة في المناقشات لوضع الخصوم في موقف دفاعي وتقويض حججهم. إذا لم يكن لدى الخصم معلومات أو أدلة دقيقة لحججه ، يمكن للمهاجم أن يدعي أن حجج الخصم لا أساس لها وأنه بالتالي مخطئ.

هذه الحيلة مغالطة منطقية ، لأن شيئًا ما لم يتم إثباته لا يعني تلقائيًا أنه خطأ. من المهم أن تكون متشككًا ، ولكن أيضًا منفتح على المعلومات والحجج الجديدة. إذا كنت لا تفهم حقًا ما يقوله الخصم ، فمن الأفضل أن تعترف به وتطلب المزيد من الشرح أو التوضيح بدلاً من الادعاء بأن الخصم مخطئ لأنك لا تفهم.

32- مبدا الجمع المهين

ان مبدأ الجمع الازدرائي هو حيلة بلاغية يستنكر فيها الشخص مجموعة أو شيء من خلال الإشارة إليهم على أنهم “هؤلاء” أو “من هناك” أو “النخب” أو صيغ الجمع المهينة المماثلة.

الحيلة هي التقليل من أهمية المجموعة أو الشيء من خلال تقديمه على أنه لا يمكن الوصول إليه أو غير مفهوم ، وبالتالي تقديم حجج المرء على أنها أكثر منطقية ويمكن الوصول إليها.

مثال على استخدام صيغة الجمع الازدرائي يمكن أن يكون: “أولئك الموجودون هناك في المكاتب الحكومية لن يفهموا أبدًا ما يشبه العيش في حي فقير. فهم بعيدون عن الواقع.” هنا يتم التقليل من قيمة مجموعة المسؤولين الحكوميين ويتم تقديمها على أنها لا يمكن الوصول إليها ، في حين يتم تقديم موقف المرء على أنه معقول ومفهوم.

يمكن أيضًا استخدام الحيلة لتقليل قيمة الجماعات الأخرى ، مثل “العلماء” أو “الإعلام” أو “المثقفين”. من المهم أن نلاحظ أن استخدام صيغة الجمع التحقيرية غالبًا ما تهدف إلى تعزيز التحيز والقوالب النمطية وتقوية موقف الفرد دون إجراء حجة أو إيجاد حلول حقيقية لمشكلة ما.

33- نظريا نعم، عمليا لا

غالبًا ما تستخدم حيلة “نعم نظريًا ، عمليًا لا” في المناقشات لتشويه سمعة إجراء أو قرار معين. الحيلة هي الاتفاق على أن الإجراء أو القرار قد يكون فكرة جيدة من الناحية النظرية ، لكنه لا يعمل أو غير ممكن عمليًا.

يمكن استخدام هذه الحيلة لإنهاء مناقشة أو رفض قرار من خلال إعطاء انطباع بأن المرء معقول ويفهم عواقب الإجراء أو القرار ، ولكن من المستحيل تنفيذه عمليًا. إنه تكتيك لإبطاء المناقشة أو إنهائها دون تحمل مسؤولية اتخاذ قرار.

من المهم ملاحظة أنه يمكن أيضًا إساءة استخدام هذه الحيلة لمنع اتخاذ قرارات أو إجراءات معقولة من خلال تصويرها على أنها غير عملية أو مستحيلة. لذلك ، من المهم التفكير بعناية فيما إذا كانت أسباب رفض إجراء أو قرار تستند في الواقع إلى اعتبارات عملية أو إلى تحيز.

34- زيادة الضغط

تشير خدعة “الضغط المتزايد” إلى استخدام التلاعب العاطفي للضغط على الخصم وإجباره على حل وسط غير موات أو جعله ينسحب. يمكن القيام بذلك من خلال التهديدات أو الابتزاز أو التخويف أو التكتيكات الأخرى المصممة لزعزعة وعدم توازن الخصم.

يمكن أن يؤدي استخدام هذه الحيلة إلى قيام الخصم بتقديم تنازلات كاذبة أو التخلي عن مركزه لتقليل الضغط. في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى أفعال غير عقلانية يمكن أن تضر الشخص على المدى الطويل.

من المهم ملاحظة أن استخدام الضغط المتزايد كحيلة جدال قد يكون غير أخلاقي وغير قانوني في كثير من الأحيان. يجب أن يقوم النقاش المحترم والواقعي على العقل والحقيقة ، وليس التلاعب العاطفي.

35- المصالح اقوى من العقل

تستند خدعة “المصالح اقوى من العقل” إلى حقيقة أن الناس غالبًا ما يتصرفون ليس فقط لأسباب عقلانية ، ولكن أيضًا لمصالح عاطفية أو اجتماعية أو شخصية. تستغل هذه الحيلة هذه الحقيقة بمحاولة إثارة المشاعر أو الاهتمامات الشخصية لجمهورها ، وبالتالي تجاوز أسبابهم.

مثال على ذلك هو عندما يحاول السياسي الدفاع عن سياسة مثيرة للجدل بالقول إنه في حين أنه من المحتمل أن يكون لها تأثير سلبي على مجموعات معينة من الناس ، إلا أنها في مصلحة البلد أو الاقتصاد ككل. بهذه الطريقة ، يحاول إقناع الجمهور بأن اهتماماتهم الشخصية أقل أهمية من المصلحة الأكبر للبلد.

يمكن استخدام هذه الحيلة أيضًا في الإعلان ، وجذب مشاعر المستهلكين واحترامهم لذاتهم بدلاً من معالجة حقائق وفوائد المنتج. على سبيل المثال ، قد ينقل إعلان تجاري لسيارة فكرة أن شراء السيارة سيجعلك ناجحًا وسعيدًا بدلاً من الخوض في المواصفات والميزات.

بشكل عام ، تستند خدعة “المصالح تفوق العقل” على فرضية أن الجمهور يتأثر بالمصالح العاطفية أو الشخصية أكثر من تأثره بالحجج العقلانية. من خلال مناشدة هذه المشاعر والاهتمامات ، يمكن للفرد محاولة حث الجمهور على تنحية اعتباراتهم المنطقية جانبًا واتباع اهتماماتهم الخاصة بدلاً من ذلك.

36- ارباك الخصم بكلام محال

تُعرف هذه الحيلة أيضًا باسم “استخدام المصطلحات التقنية” أو “Technobabble”. يشير إلى استخدام المصطلحات التي يصعب أو يستحيل على المستمع العادي أو القارئ فهمها.

يمكن أن يعطي استخدام المصطلحات الفنية الانطباع بأن المتحدث أو الكاتب يتمتع بمستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة ، مما قد يؤدي إلى إقناع الخصم أو إرباكه. الجانب السلبي لهذه الحيلة هو أنها يمكن أن تجعل المتحدث أو الكاتب يبدو غير مفهوم أو متعجرف ، مما ينفر الجمهور.

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن المصطلحات الفنية قد تكون مناسبة في سياقات معينة ، خاصة في المناقشات الأكاديمية أو التقنية. في مثل هذه الحالات ، يجب تحديد المصطلحات بوضوح ودقة لتجنب سوء الفهم.

37- فاسد البرهنة علامة الخسران

تشير حيلة “الأدلة الفاسدة هي علامة على الخسارة” إلى تكتيك استخدام أدلة كاذبة أو فاسدة لدعم الحجة. يُعتقد أن هذا التكتيك يستخدم فقط عندما لا يكون لدى المحجج أدلة أو حجج قوية لدعم موقفهم.

غالبًا ما تتضمن هذه التكتيكات الاستشهاد ببيانات أو إحصاءات غير ذات صلة أو غير صحيحة أو تم التلاعب بها لجعلها تبدو علمية أو صحيحة. أو يتم ضرب نغمة سلطوية من أجل تقديم موقف المرء باعتباره الموقف الحقيقي الوحيد.

ومع ذلك ، فإن استخدام الأدلة الفاسدة يمكن أن يأتي بنتائج عكسية بسرعة ويشكك في مصداقية المحاجج. لذلك ، يجب على المرء دائمًا أن يسعى لاستخدام الأدلة والحجج الصحيحة وذات الصلة ، وللتأكد من صحة أقواله ، حتى لا يعطي انطباعًا بأنه يحاول عمدًا خداع الجمهور أو التلاعب به.

38- الحجة على الشخص

تشير خدعة “الحجة على الشخص” إلى تكتيك تحويل تركيز النقاش من الحجج إلى شخص الخصم. بدلاً من دحض حجج الخصم ، يحاول المرء إثارة الشكوك حول مصداقيتها أو دوافعها.

غالبًا ما يُشار إلى هذه الحيلة على أنها منطق ad hominem ، مما يعني مهاجمة الخصم شخصيًا بدلاً من دحض حججهم. ومن أمثلة هذه الهجمات الإهانات والتشكيك في ذكاء أو كفاءة الخصم أو نشر الإشاعات أو الهجمات الشخصية.

يمكن أن تكون خدعة “الشجار على الشخص” فعالة بشكل خاص عندما يكون الجمهور حساسًا تجاه الشخصية والفضيحة وأقل حساسية للحقائق والحجج. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن هذا التكتيك غير أخلاقي ويقوض الغرض من النقاش أو المناقشة ، وهو فحص ومناقشة الأفكار والحجج.

فى النهاية:-

نشكرك على الوقت الذي قضيته في استكشاف مختلف الحيل البلاغية واستراتيجيات الجدل. يرجى ملاحظة أن هذه الأساليب لا يقصد بها أن تكون غير شريفة أو تلاعب ، ولكن تهدف إلى مساعدتك على النجاح في مناقشة أو مناظرة. ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أن استخدام هذه الحيل يجب أن يتم بطريقة أخلاقية لتكون عادلة ومحترمة ولتعزيز المحادثة بدلاً من التلاعب بها.

يعتبر عمل شوبنهاور مساهمة مهمة في نظرية المعرفة والفلسفة ، وخاصة المنطق والبلاغة. كما أن له تأثيرًا على مجال علم النفس وعلم الاجتماع لأنه يوضح كيف يمكن للناس تحسين تقنيات الحجج الخاصة بهم ليكونوا أكثر نجاحًا في النقاش.

ومع ذلك ، من المهم التأكيد على أن استخدام هذه الحيل ليس بالضرورة أخلاقيًا أو معنويًا. في المناقشة ، يجب أن يكون الهدف هو العثور على الحقيقة واتخاذ قرار مستنير ، بدلاً من مجرد الفوز. من المهم أيضًا ملاحظة أن استخدام هذه الحيل يمكن اكتشافه وكشفه من قبل كل من الجانب الصديق والمعارض ، مما قد يؤدي إلى فقدان المصداقية والسمعة.