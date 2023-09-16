 خلافات بين روسيا وتركيا تعرقل إنشاء مشروع الغاز الطبيعي

لا تزال خطط أنقرة وموسكو حول مشروع مركز تصدير الغاز الطبيعي في تركيا تتعثر نتيجة وجود خلافات بين البلدين تتعلق بحقوق التشغيل وغيرها من الأمور ذات الصلة.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، عن وجود خلافات بين تركيا وروسيا حول إنشاء خط الغاز الذي اقترحه بوتين العام الماضي، وذلك عقب تفجير أحد الأنابيب الرئيسة التي تربط روسيا بأوروبا والتي تعرف بـ"نورد ستريم".

وبحسب "رويترز"، أفاد المسؤولون بأن خلافاً بين البلدين حول من يجب أن يدير مركز تصدير الغاز، أدى إلى تأخر في تنفيذ هذا المشروع.

"عقبات إدارية"

وأكد مصدر مقرب من شركة الغاز الروسية الحكومية "غازبروم" وجود قضايا تتعلق بالإدارة، في حين لم ترد تعليقات من "غازبروم" أو وزارة الطاقة التركية على طلبات التعليق التي أرسلتها الوكالة لهما.

وفي أيلول/سبتمبر الجاري، ناقش الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، مسألة الطاقة وإنشاء مركز الغاز في بلاده مع الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين، وذلك أثناء قيام الأول بزيارة إلى مدينة سوتشي الروسية.